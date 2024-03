Víctor Fernández pone los puntos sobre las íes: la falta de gol, Bakis, Valera, Azón, Francés...

Que Víctor Fernández es un orador brillante nadie lo duda entre el zaragocismo más veterano y genuino después de 33 años de conocimiento del entrenador en primera persona. En este sábado de previa del delicado partido ante el Tenerife en La Romareda, el preparador del barrio Oliver dejó en el estrado de la Ciudad Deportiva una muestra más de cómo abordar los asuntos más peliagudos con naturalidad, sencillez y contenidos comprensibles y comprometidos.

Víctor puso los puntos sobre las íes en relación a la cuestión mollar del problema que puede aniquilar al Real Zaragoza actual, la falta de gol, y también respecto de jugadores que deberían ser muy importantes en este proyecto y que, sin embargo, no están abanderando al equipo como se esperaba, caso de Bakis, Valera, Azón e, incluso, Francés.

En principio, sobre la alineación que se verá en el mojado césped del estadio municipal, Víctor dejó entrever la repetición del once, con el regreso de Francés tras su nuevo paso por la selección española sub 21 (que esta vez aprovechó para cumplir su castigo por 5 amarillas).

“No voy a alborotar el equipo porque creo que estamos en crecimiento. Hay un principio, que es el de continuidad. El equipo tiene una buena solidez, sobre todo en defensa. No nos están sometiendo los rivales y en varias fases de los dos últimos partidos hemos sido superiores. Quizá sí que apliquemos alguna variante posicional individual con algunos futbolistas que nos ayuden a lograr alguna transformación”, dijo a modo de indicio en un pasaje de su comparecencia.

Y matizó: "Que no vaya a alborotar el equipo no quiere decir que no vaya a haber cambios en el equipo. Alborotar significa que cambies a 3 o 4 jugadores. Y este no va a ser un partido en el haga 4 cambios. Si hay, serán menos de 4 y de 3". Uno será el de Francés por Lluís López. Si hubiese un segundo, cabe contemplar el relevo de Grau en vez de Moya en la medular o, tal vez, la permuta de 'nueves', Azón en lugar de Bakis.

Sobre el delantero centro germano-turco entró en más detalles Víctor, lo mismo que respecto del extremo Germán Valera. "¿Bakis y Valera? Ellos, como muchos de los jugadores de la plantilla, tienen que mejorar muchísimo su rendimiento. Hemos trabajado con ellos para que sumen más este domingo. Su aportación tiene que ser mayor", expuso Víctor.

Fernández también entró en el cotejo de características de Bakis y Azón, por cómo entienden ambos el puesto de ariete. "Azón tiene un rol más de revulsivo que Bakis. Por lo que yo ya veía como espectador y por lo que he aprendido de trabajar con ellos estas tres semanas, es así. Azón te aporta temperamento, movilidad, alboroto, insistencia, intensidad, etc. Bakis es otro tipo de perfil de jugador. Lo veo menos como revulsivo. Eso no quiere decir que Azón no pueda salir de inicio. Son incluso complementarios, pueden llegar a mezclar", razonó en una frase mucho más larga.

Respecto del delantero canterano, Víctor dijo estar en una fase de reparación de un jugador al que recogió abatido. "Con Iván Azón, la primera semana me asusté mucho porque lo vi como un chico muy noqueado. Lo he visto esta semana mucho más suelo, más ágil, muy mejorado. Ha entrenado de maravilla", señaló.

En medio de la crisis infinita que envuelve al Real Zaragoza 23-24 desde mitad de septiembre, hay coincidencia general de que Francés es de lo poco salvable en su rendimiento general. Aun así, Víctor quiso mostrar un evaluación mucho más exigente con el central aragonés, al que él hizo debutar en el primer equipo hace más de 4 años aún en edad juvenil.

"Francés tiene una personalidad y un carácter impresionantes. Pero también digo que este no es el Francés que yo espero de cara al futuro. Tiene un margen de mejora muy importante. Hay que acompañarle en su progresión, intentar reforzarle en la autocrítica. Puede hacer más cosas y mejores porque tiene jerarquía, es valiente. Puede jugar mejor, con más constancia, con autocrítica y mejor gestión de sus capacidades", redundó con un mensaje lleno de contenidos.

¿Cómo recuperará el gol el ciego Real Zaragoza?

El gol. La falta de gol. Su carencia letal en las filas del Real Zaragoza en estos momentos es la principal preocupación de Víctor Fernández y sobre la que ha girado buena parte de su trabajo en esta semana que acaba. ¿Cómo piensa romper la racha de cinco partidos sin anotar, de un solo gol marcado en las últimas siete jornadas?

"Una de las carencias que tuvimos, por ejemplo en Miranda, fue la no ocupación correcta de los espacios en ataque, en el área rival. Unas veces nos desmarcamos dos al mismo sitio, en otras nadie apareció adonde fue el balón en busca de remate... esto es algo que hay que solucionar. Ha de aparecer más gente el área y que se ocupe ese área mejor para que haya más opciones de remate", denunció y admitió Víctor.

El vicio del Real Zaragoza del presente, que viene de las actitudes timoratas de Fran Escribá y, sobre todo, Julio Velázquez, los dos antecesores en el vestuario de Víctor Fernández, es que sus jugadas nacen muy lejos del área rival (por lo que no llegan casi nunca potables cerca de las porterías adversarias). Y, por ello, suelen concluir con escasos efectivos atacantes pisando el área, una mácula que perjudica hondamente la generación de oportunidades claras.

"El gol ha de llegar no solo a través de una jugada directa sino, también, a por medio de una segunda jugada, de un rebote, un barullo, un desvío... cualquier cosa nos puede dar o propiciar la jugada de gol. Lo mismo a pelota parada que en juego. Es necesario que aparezca mucha más gente en el área en cada ataque", reivindicó en voz alta.