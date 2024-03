Víctor Fernández: "Es el partido más importante que vamos a jugar, es ganar sí o sí"

Víctor Fernández afronta su tercer partido al frente del crítico Real Zaragoza. Entiéndase como crítico aquel que está en crisis. Será este domingo a las 16.15, horario de café y sobremesa, en La Romareda frente al Tenerife. El técnico aragonés, en sus dos primeros episodios, no ha podido revivir aún al muerto que le dejó Julio Velázquez hace 17 días: derrota en casa 0-1 con el Espanyol y empate, 0-0, en Miranda de Ebro.

"Este es el partido más importante que va a jugar el Real Zaragoza hasta el momento. Es un día donde hay que ganar sí o sí. Y para ello nos hemos preparado a conciencia. Debemos ser conscientes todos. Pido a la afición su apoyo, aunque casi me dé vergüenza hacerlo", resaltó de entrada el técnico en su rueda de prensa previa, a primera hora del sábado.

Víctor ha mostrado un talante optimista en mitad del desasosiego general del zaragocismo. "Ha sido la mejor semana con diferencia desde que llegué por la calidad del trabajo del equipo. Tanto en automatismos, como en respuesta de los jugadores, como en sensaciones... hemos establecido las bases del éxito. Tenemos claro la idea futbolística que podemos desarrollar con las características de los jugadores de los que dispongo y estamos en la fase de matizar y pulir", subrayó para poner a la plantilla en un alto grado de implicación .

Fernández tiene muy claro el principal problema que debe solucionar desde el minuto 1 ante el Tenerife. "Hay una carencia, la del gol, que nos condiciona todo. He repasado los dos partidos anteriores y en ninguno hemos sido inferiores al rival. En las estadísticas globales hemos sido superiores a los adversarios. Pero en el apartado del gol, no. Necesitamos marcar un gol más que ellos y, ahí, desgraciadamente no lo conseguimos. Para ganar al Tenerife hemos de conservar la solidez defensiva que tenemos y no perder a través del ataque", dijo el preparador blanquillo.

El objetivo ante los canarios es "seguir generando más ocasiones de gol y ser más precisos; al final, la puntería es lo que nos va marcar si mejoramos o no", detalló Víctor, que reconoció que "la falta de gol no me obsesiona, pero sí me preocupa y me genera gran inquietud".

Víctor Fernández admitió que su trabajo habitual, al margen de lo meramente futbolístico, ha transcurrido durante los últimos días más dentro del terreno psicológico con muchos de sus futbolistas. "Nunca había trabajado tanto individualmente con los jugadores, a través de correcciones y vídeos particularizados. Les hemos planteado las acciones que no hacen o que hacen mal. Les hemos hecho ver lo que queremos que nos aporten y que ahora no nos dan porque no tienen confianza, porque no les han dado la libertad de hacerlo, porque no tienen atrevimiento. Estamos tratando, a nivel psicológico, de educarlos. Que sepan dónde se equivocan y qué no hacen. Y demostrándoles que en otras ocasiones sí lo han hecho bien. Psicológicamente he trabajado mucho estos días con futbolistas de las zonas más adelantadas", dijo con sinceridad el entrenador.

En el ámbito generalista del análisis de Víctor previo al crucial duelo con el Tenerife, el entrenador dejó otra de sus frases de cabecera: "Tenemos que hacernos fuertes en La Romareda. Ganar fuera de casa, en esta categoría, es muy difícil. Si no nos hacemos fuertes aquí, el problema se nos acrecienta", concluyó.