El juvenil Liso cerca de la titularidad y... otro delantero centro canterano a la vista

Adrián Liso, juvenil del Real Zaragoza de 18 años que debutó con el equipo profesional unos minutos el domingo pasado en el estreno de Víctor Fernández como entrenador ante el Espanyol, está cerca de dar el salto a la titularidad en el ala izquierda del ataque dentro de unas horas en Miranda de Ebro. Todo apunta a ello.

La seria lesión de Mollejo (una rotura muscular importante en el muslo derecho, para más de un mes de rehabilitación) abre las puertas de par en par a Liso, al que Víctor tiene en posición de salida desde sus primeros entrenamientos, nada más aterrizar hace 10 días para suplir al despedido Velázquez.

Y no se quedará todo ahí en Miranda respecto de las novedades canteranas. Fernández anticipó, por iniciativa propia, que va a convocar al delantero centro (tiene más versatilidades que ser solo un '9') Pau Sans. Víctor necesita agitar el avispero del gol, por si de ese ajetreo surge alguien capaz de acabar con la perniciosa y peligrosa sequía que acucia al equipo zaragocista todo el año (28 goles en 31 partidos es su paupérrimo balance global).

"Liso es una opción, no lo voy a descartar. Si va convocado es porque puede jugar de inicio. Y, además, hay otro chico que también me gusta mucho que el domingo pasado no fue convocado y que este sábado va a volver con el primer equipo, que es Pau Sans. Y si vuelve es porque puede tener protagonismo. Ya dije que yo no soy de los que lleva a los jugadores a hacer turismo y los que vienen es porque tienen posibilidades de jugar, si no, los dejaría aquí jugando con el filial", dijo Víctor en un pasaje de su rueda de prensa.

"Quiero apostar por esa gente joven, rápida, vertical, pícara... algo que tiene Pau Sans. Ellos son los que nos tienen que ayudar a resolver las carencias que tiene el equipo", apostilló el entrenador zaragozano en una clara y directa alusión a la ceguera ante las porterías contrarias manifestada por la casi totalidad de los delanteros del proyecto original a lo largo de los casi 8 meses de competición ya transcurridos.