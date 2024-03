Bakis, ahora o nunca gracias al "cariño" que le ofrece Víctor Fernández ante el problemón del gol

A Sinan Bakis se le agotan las opciones, no ya de marcar su primer gol como zaragocista, sino de justificar la fuerte inversión en la apuesta de Juan Carlos Cordero por él para ser el delantero centra estrella del proyecto -estrellado- del Real Zaragoza en esta liga 23-24.

El ariete germano-turco, de 29 años (cumplirá los 30 dentro de exactamente un mes) volvió a la titularidad el pasado domingo, en el debut de Víctor Fernández como tercer técnico de tan accidentado curso, cinco meses y medio después de su última vez, que había sido en Burgos en octubre. Dentro de unas horas, en Miranda de Ebro, volverá a repetir en el once titular del equipo aragonés.

"Yo aposté el domingo pasado por un jugador que sé que me puede encajar bien por su idea futbolística. Pero ese el el Bakis que yo espero, no el que vi contra el Espanyol", comenzó describiendo Víctor Fernández con crudeza este viernes en la previa al viaje al campo del Mirandés.

Bakis está ante un todo o nada en su carrera en el Real Zaragoza. Difícilmente, tras haber perdido progresivamente la confianza de Fran Escribá al principio, estar 5 meses de baja por una lesión no especificada de rodilla y no contar apenas para Velázquez, encontrará otro caldo de cultivo favorable como el que le está ofreciendo Fernández ahora en marzo. "Es un buen delantero que con la pelota sabe descargar bien el juego a las bandas, que puede participar en el circuito futbolístico y que es muy fuerte en la zona caliente del área. Pero a ese Bakis aún no lo hemos encontrado y no ha aparecido. Ha tenido muchas dificultades físicas", continuó Víctor en su descripción del complicado caso de la resurrección de Bakis en estos últimos 11 partidos que restan de liga.

"Necesita confianza, cariño. Yo se lo intento dar, aportándole las tareas técnico-tácticas que le puedan ayudar a mejorar. Creo que la idea colectiva de equipo le puede ser favorable, eso me dice él también y yo quiero que me lo demuestre. Tengo que seguir confiando en que, ya, dé un pasito adelante", insistió el entrenador aragonés respecto de la controvertida figura de Bakis.

Víctor le lanzó el reto abiertamente: "Ojalá que todo esto lo podamos ver ya este domingo en Miranda, creo que debería ser un jugador importante para nosotros que todavía no ha logrado dar ese papel estelar, ese papel decisivo el el área. Después de hablar estos días, ahora hay que demostrarlo", concluyó.