Partidos entre Mirandés y Real Zaragoza: qué equipo ha ganado más veces en los últimos años

El Real Zaragoza no ha ganado al Mirandés en ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos. Y el cuadro aragonés visita al equipo burgalés este domingo, a las 18.30, con la necesidad de sumar los tres puntos para no estirar aún más su negativa trayectoria. De momento, los blanquillos no conquistan la victoria desde el pasado 5 de febrero, cuando doblegaron en La Romareda al Sporting de Gijón (5-0).

Desde entonces, todo han sido reveses para el Real Zaragoza, que acumula hasta seis encuentros consecutivos sin ganar. Una mala racha que conllevó el despido del entrenador Julio Velázquez, que ha sido sustituido ahora por Víctor Fernández. Tras imponerse al Sporting, el conjunto zaragocista cayó en Éibar (1-0), el 11 de febrero, y posteriormente dobló la rodilla en su feudo (1-2) contra un Cartagena que, además, jugó todo el segundo periodo con un jugador menos por la expulsión de Jairo Izquierdo.

En la siguiente jornada, la escuadra aragonesa no fue capaz de superar al filial del Villarreal (0-0), en el Estadio de La Cerámica, y luego cedió en La Romareda frente al Amoretbieta (0-1), el colista de la Segunda División. La destitución de Velázquez se produjo tras el varapalo en Pucela contra el Valladolid (2-0), en otro mal partido de los blanquillos.

El nuevo entrenador, Víctor Fernández, inició su cuarta etapa en el banquillo del Real Zaragoza el pasado 17 de marzo, y lo hizo con una derrota en casa contra el Espanyol (0-1). Ahora visita al Mirandés, un rival que no se le da nada bien a los aragoneses. De hecho, el equipo burgalés no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros con los zaragocistas.

El último precedente se produjo el pasado 1 de octubre, en La Romareda, en el partido de la octava jornada, y el Mirandés se adjudicó el triunfo (0-1) con una acción afortunada: Jair Amador introdujo el balón en su propia portería, en el minuto 88, cuando los locales apenas disponían de tiempo para la reacción. Los blanquillos jugaron con un futbolista menos durante todo el segudno tiempo, al haber sido expulsado Sergi Enrich en el minuto 45.

También venció el conjunto burgalés en el primer enfrentamiento de la pasada temporada. Fue el 24 de septiembre de 2022, en el partido de la primera vuelta (jornada 7), y el Mirandés ganó con dos goles de Óscar Pinchi: el primero, a la media hora de juego, mientras que el segundo llegó en los primeros compases de la reanudación.

En el choque de la segunda vuelta, disputada en La Romareda el 8 de enero de 2023, el Real Zaragoza buscó el gol durante los 90 minutos, pero no supo doblegar a un rival que se defendió con orden y supo mantener intacta su portería (0-0).

Temporada 2021-2022

Y en el curso anterior (2021-22), el Real Zaragoza tampoco fue capaz de batir a su adversario. Al contrario, el duelo, celebrado en La Romareda, el 31 de octubre de 2021 (jornada 13), volvió a finalizar con reparto de puntos (1-1). Nano Mesa adelantó a los aragoneses, en la primera llegada del partido (minuto 1), pero Roger Brugué empató el encuentro con un gol en el tiempo añadido.

En el partido de la segunda vuelta, el Mirandés superó al Real Zaragoza en Anduva, el 2 de enero de 2022, en el duelo correspondiente a la jornada 22 de Segunda División. Los burgaleses ganaron con dos tantos de Marqués.