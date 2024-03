Víctor Fernández pierde a Francho Serrano por lesión

Llevaba varias semanas Francho Serrano con un intenso dolor en la planta de su pie izquierdo que le obligó a someterse a un tratamiento con cámara hiperbárica, y las molestias no han terminado de desaparecer. Al contrario. El centrocampista, en un gesto de compromiso con la situación del equipo, lleva varias semanas jugando con un umbral de dolor alto en la zona más cercana al talón, persistiendo las molestias hasta el punto que necesitó ser relevado el pasado domingo contra el Espanyol. Ayer, el jugador se ejercitó al margen, dentro de lo que desde el club se denomina trabajo individualizado, pero la realidad es que Francho estaba lesionado. El Zaragoza ha emitido hoy un parte médico en el que se confirma el diagnóstico. “Tras ser sometido a pruebas, (Francho) ha sido diagnosticado de una lesión a nivel de inserción proximal de la fascia plantar. El jugador está siendo sometido a un tratamiento ortopédico, fisioterápico y biológico-regenerativo para intentar una pronta recuperación”, dice el comunicado.

Desde hace algunas semanas, como informó en su día HERALDO, el jugador trató de acelerar este proceso de recuperación con un tratamiento especial de cámara hiperbárica, para regenerar los tejidos dañados y neutralizar el dolor. El paso de los partidos no ha terminado de permitir esa recuperación, pese a que fue baja en Valladolid (por un golpe en la cadera). En las últimas horas, el jugador, cuerpo técnico y los servicios médicos han valorado el caso y se han decidido por pausar la actividad del futbolista. Es una lesión más latosa que grave, muy condicionada por las molestias, pero, de momento, se ha optado por darle reposo y descanso al jugador en la competición a la vez que sigue los tratamientos correspondientes. De este modo, Víctor Fernández puede quedarse sin Francho varios partidos. En Miranda no estará, y muy posiblemente tampoco la próxima jornada contra el Tenerife. A partir de ahí, la evolución marcará su vuelta, pero podría alargarse incluso un mes si es preciso.

🏥 Parte médico de Francho — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) March 21, 2024

Francho viene entrenando y jugando con un fuerte dolor desde el partido en Eibar, en febrero, pero su empeño, como significó Velázquez en una rueda de prensa por entonces, le estaba permitiendo competir. El jugador se ha estado sometiendo a tratamiento especializado en recuperación de tejidos para revertir esas molestias en la planta de un pie, un tipo de lesión muy latosa y cambiante, oscila entre periodos puntuales de dolor intenso a otros con más alivio o con un dolor sordo. Normalmente, el descanso y reposo suele favorecer la recuperación de este tipo de problemas, aunque el dolor muchas veces no es limitante por completo y el deportista, como en este caso Francho Serrano, puede competir. Su deseo de ayudar al equipo contribuyó a que siguiera haciéndolo.

A Miranda, sin Francho ni Francés

De este modo, el Zaragoza visitará Anduva el domingo sin Francho, y sin Francés, con la selección sub 21 y sancionado. Los dos jugadores más regulares de la temporada del equipo aragonés, pilares básicos con todos los entrenadores, no estarán disponibles en el trascendental partido contra el Mirandés. Francés regresará para jugar contra el Tenerife, siempre que lo haga en perfecta condición física de su convocatoria con España sub 21, aunque la presencia de Francho ese día es más improbable.

Incluso Víctor lo puede perder más partidos en una zona del campo bajo mínimos de efectivos: Marc Aguado, Toni Moya y Jaume Grau quedan como únicas piezas naturales de un doble pivote. Más problemas para el Real Zaragoza.