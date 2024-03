La liguilla que aguarda a Víctor Fernández

El Real Zaragoza ha recurrido al fichaje de Víctor Fernández como entrenador, en tercera instancia en esta convulsa temporada 23-24, para afrontar las últimas 12 jornadas del campeonato de Segunda División. Es prácticamente el último cuarto de la competición. Este es el breve espacio temporal y el escenario de reducidas dimensiones en el que va a desarrollar su trabajo técnico y psicológico el veterano técnico aragonés, de 63 años, en la que es su cuarta etapa en el club. Apenas dos meses y medio de tensión competitiva.

Es, para la estructura mental de Víctor y del nuevo cuerpo técnico, al que se incorpora David Navarro, el formato de una liguilla. Seis partidos en La Romareda y otros seis fuera de casa. Eso sí, sin repetir rival en ningún caso. Algo semejante a lo que suele jugar la selección de España en una fase clasificatoria para un Mundial o una Eurocopa. Un modelo similar al que se va a aplicar en lo sucesivo en la Champions League.

Fernández, como subrayó en uno de los pasajes de su emotiva comparecencia ante la prensa este martes, sabe que el principal objetivo no es ganar esta liguilla. No necesita ser un equipo sobresaliente y casi infalible en estos 12 partidos para salir airoso del reto mayor. No hace falta una proeza. Esto es así porque el principal mandato de Víctor al frente de la desorientada plantilla es disolver –cuanto antes, a ser posible– el peligro latente y real de poder caer a los puestos de descenso a Primera RFEF. Nada más (y nada menos, se puede añadir). Un abismo, que se ha visto lejano durante toda la temporada gracias al impecable y mentiroso inicio en agosto y septiembre, con cinco triunfos seguidos en las primeras cinco jornadas ligueras, y que ahora es ya una realidad reconocida hasta por los más reacios a asumir las evidencias.

Y ese objetivo no se inicia desde cero (el domingo en La Romareda ante el Espanyol). Ni siquiera con puntuación negativa respecto del puesto clasificatorio indefinido que persigue. No es así.

Al contrario. Esta vez, se trata de administrar los 7 puntos de colchón con el descenso los que Víctor Fernández hereda al Real Zaragoza de manos de Julio Velázquez, que antes tomó el testigo de Fran Escribá dentro de otra crisis severa vivida en octubre y noviembre. Un batacazo que, tras ser amortiguado en un principio, ha vuelto a reproducirse con mayor énfasis si cabe entre febrero y marzo hasta llegar a hoy mismo en este alboroto de un nuevo cambio de entrenador y, con ello, aumentando la sensación de crisis interna que admiten sin rodeos los principales dirigentes de la SAD.

El Real Zaragoza tiene 37 puntos y pisa el 14º puesto. Está más cerca del citado descenso, que dista esos 7 puntos, que de su aspiración primigenia, que era optar al ascenso, aunque fuese a través de la promoción, cota que se ha ido ya 11 puntos por delante.

Los doce duelos postreros

Víctor Fernández debutará el domingo como local, ante el Espanyol de Barcelona, que el 3º, con 49 puntos. Es el favorito desde el inicio de liga para ser el campeón y volver a Primera, de donde descendió en verano.

La cadena de partidos del Zaragoza de Víctor tendrá su primer viaje el fin de semana siguiente, al campo de Anduva de Miranda de Ebro. ElMirandés es 16º, en estos momentos ‘un igual’ con 36 puntos, uno menos. Parece, a priori, un duelo clave.

Después, por La Romareda pasarán cinco rivales dispares: por este orden, Tenerife (13º), Elche (2º), Burgos (6º), Racing de Ferrol (10º) y Albacete (18º). Y, de modo alternativo, el equipo zaragocista visitará los estadios del Levante (11º), Huesca (15º), Leganés (1º) –estos dos últimos de modo consecutivo–, Oviedo (7º) y Racing de Santander (9º).

Según la jurisprudecia, con 15 de estos 36 puntos en disputa que restan el Zaragoza estará salvado (tendrá 52). Son cinco victorias o su equivalente mezcladas con empates. Pero es posible que sean necesarios menos.