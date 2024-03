Cordero: "Es un momento difícil, complicado, convulso y necesitamos la unión de todos"

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza y el ejecutivo más señalado por la mala marcha del equipo en esta temporada, tuvo este martes sus momentos de participación en la rueda de prensa del presentación de Víctor Fernández como tercer entrenador del curso. El cartagenero hizo la segunda voz al director general, Raúl Sanllehí, ambos con una pose pública de asunción de su responsabilidad en este descarrilamiento que ya se ha llevado por delante a otros dos técnicos, Fran Escribá y Julio Velázquez.

"Víctor Fernández es un referente en el fútbol, es un referente en la ciudad. Es una dosis de zaragocismo en vena que nos hace falta en estos momentos, en un momento convulso", fue la primera aseveración de Cordero.

El director deportivo, malparado también por el formato que finalmente le dio al mercado invernal en enero, por escaso y singular en la elección de los tres fichajes que se hicieron (menos de los previstos en Navidad y sin apuntalar la delantera), hizo de eco a la frase de Sanllehí minutos antes: "Cuando en un club se va por el tercer entrenador, es señal de peligro. Por lo tanto, así me lo tomo", dijo Cordero.

Juan Carlos Cordero asume como suya al cien por cien la elección de Víctor Fernández para suplir a Julio Velázquez (del que también fue mentor principal) en el banquillo zaragocista. "Yo, desde el primer momento (el sábado por la noche tras perder 2-0 en Valladolid), solo he tenido una opción. Y así se la expuse al director general y al consejo de administración. Le doy las gracias a Víctor por venir, por aceptar, por colaborar con nosotros. Creo que es el idóneo en estos momentos", expuso el murciano.

¿Cuáles son las razones por las que, ahora sí, Cordero se ha decantado por Fernández? Esta fue su respuesta: "Víctor va a a dar tranquilidad con su mensaje, va a llegar a los jugadores, va a llegar a la afición, os va a llegar a vosotros (refiriéndose a los periodistas). Creo que, en estos momentos, la ciudad y el Real Zaragoza necesitan a Víctor Fernández", dijo.

Cordero, como Sanllehí, ya no tira balones fuera cuando habla de la crisis deportiva del Real Zaragoza. A mitad de marzo ya son los propios ejecutivos los que admiten los males que, por otros lugares y foros de análisis, se vienen avisando hace bastante semanas, meses atrás. "Estamos en un momento difícil, complicado. No sé si nuestro sitio es ahora mismo más cerca de arriba o de abajo, exactamente no sé definirlo. Pero que es peligroso, sí. Y así me lo tomo y lo he transmitido. Todos hemos de ser conscientes de las dificultades de la categoría", asumió el director deportivo.

Por último, Cordero lanzó al aire el lema habitual que suele pedir, en estas circunstancias, ayuda y comprensión donde ya han surgido las críticas directas. "Necesitamos la unión de todos. Y, ahí, el punto de unión se llama Víctor Fernández", concluyó.