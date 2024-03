Víctor Fernández rompe a llorar y abandona por dos veces la sala de prensa en su presentación

La presentación de Víctor Fernández como nuevo entrenador del Real Zaragoza ha comenzado cargada de emoción. Tras la introducción de Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero, ha sido el turno de las preguntas de los periodistas, y Víctor no ha podido responder la primera.

Ha roto a llorar, emocionado, y ha tenido que abandonar la sala de prensa momentáneamente para serenarse y poder continuar con su intervención.

Según ha reconocido, Fernández esta mañana también se ha emocionado en la Ciudad Deportiva, cuando se ha puesto nervioso en su primera toma de contacto con los jugadores hasta el punto de soltar alguna lágrima.

"Cuando he llegado a la Ciudad Deportiva me notaba raro, me he puesto nervioso en el vestuario. Cuando he ido a hablar con los jugadores, casi no podía hablar", ha reconocido al volver a la sala de prensa para continuar respondiendo a las preguntas de los periodistas.

"Venir como tercer entrenador significa que las cosas no estaban saliendo bien. Estamos en un estado de alerta, de máximo peligro. Les he pedido a los jugadores que sean responsables y maduros. Hay una amenaza bastante peligrosa", ha dicho Fernández.

"No llego como un salvador, sino como uno más. Yo vivía muy bien: tenía una vida cómoda, fácil, era feliz... Esto me mete en otro mundo", ha añadido, antes de tener que abandonar la sala de prensa por segunda vez, entre aplausos de los periodistas.

Víctor solo ha podido atender tres preguntas y, en la siguiente, se ha retirado a serenarse. Pasados unos minutos, ha vuelto para proseguir con su comparecencia.