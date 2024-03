El estilo de Víctor Fernández: "Reclamaré al equipo lo que le reclamaría como aficionado"

El estilo y el sello futbolístico de Víctor Fernández volverán al Real Zaragoza a partir del domingo frente al Espanyol en La Romareda (18.30). El entrenador aragonés, presentado este martes como tercer técnico del curso 23-24 tras las caóticas experiencias previas con Fran Escribá y la reciente con Julio Velázquez, adelantó en su rueda de prensa varios detalles sobre cómo piensa rescatar al equipo de un estado catatónico que lo tiene en una caída libre hacia los puestos de descenso a Primera RFEF.

"Yo voy a ayudar a los jugadores, que son los grandes protagonistas, los que han de ganar los partidos. Yo los pondré en su sitio, con una propuesta de fútbol que considero que se corresponde con el nivel de la plantilla. Una propuesta que tiene que ver también con lo que la afición está acostumbrada a ver y recibir en La Romareda. Soy una persona que ha tratado de tener siempre sentido común y mucha coherencia. Más que nunca, quiero aportar eso. Espero tener energía, tanta como fuego, amor e ilusión”, apuntó a modo de introducción sobre las cuestiones tácticas y futbolísticas que se abordaron en su comparecencia ante los periodistas.

Víctor ha visto todos los partidos del Real Zaragoza hasta ahora. Los 30 más la eliminatoria de Copa. “No es lo mismo analizar un equipo como forofo desde la grada o la televisión que estar dentro. La información la tienes siempre desde dentro, ahí sabes los detalles y la naturaleza de cada futbolista. Yo he visto al Zaragoza todo el año, aunque solo haya venido a La Romareda cuatro veces, y ese aspecto visual va a ser también muy importante en mi punto de partida”, advirtió.

A Fernández se le solicitaron, en la medida de lo posible, algunos detalles de lo que va a ser el mecanismo de reparación del atrancado Real Zaragoza que recibe de Velázquez (un punto sumado de los últimos 15 jugados, con solo un gol marcado en cinco jornadas). Y Víctor no esquivó la pregunta, como nunca lo hace. Todo lo contrario que sus singulares predecesores en el cargo. Otro mundo.

“Lo primero va a ser poner a los jugadores en el espacio que yo considero que es el adecuado para que puedan mostrar todas sus condiciones. Hasta su techo, que den todo lo que tengan”, comenzó relatando.

“En segundo lugar, esto es como una coctelera, que lanzas y agitas y, al final, te tienen que salir los 11 mejores. Después de que tienes a esos 11, debes colocarlos de forma que estén en un espacio natural para ellos. A continuación, hay que adaptar el sistema de juego a las cualidades de esos 11”, continuó su relato.

En relación a este segundo epígrafe, Víctor Fernández introdujo con intención una apostilla de ruptura con los últimos cuatro meses que se han llevado a cabo bajo el libreto del despedido Velázquez. “En ese dibujo táctico habrá muy poca gente, ninguno o uno como máximo, que esté sacrificada por cuestiones tácticas y, por ello, no pueda mostrar el cien por cien de lo que tiene. En mi idea será difícil ver posiciones forzadas en nadie”, destacó.

Y concluyó su tríptico de este modo: “Y la tercera cuestión será la propuesta de juego. Yo soy como soy. Y no va a ser diferente a mi modo de ser. Yo le reclamaré al equipo lo que le reclamaría como aficionado. Jugaremos como siempre habéis visto que han intentado jugar mis equipos", adelantó.

Y matizó brevemente esa tesis: "Tendremos que proponer, deberemos llevar la iniciativa, todo va a girar alrededor del balón, todo. Y, así, organizarnos defensiva y ofensivamente”, se guardó para final. Un aviso de que 'su' Zaragoza no va a ser rácano, no va a formar con 5 defensas y 3 centrales, va a tener siempre un buen número de piezas por delante de la pelota y, por supuesto, tratará de no irse a la ducha en el minuto 98 con un solo disparo a puerta en todo el partido, algo que es habitual en el último mes y medio.

Un entrenador de los de siempre, no del neofútbol

Víctor, de un modo implícito, defendió la figura del entrenador de siempre, el clásico, el genuino. Algo natural en un profesional de los banquillos que empezó en 1991 en Primera División con 30 años y vuelve a la palestra en 2024 con 63 para tratar de estabilizar al Real Zaragoza en su infierno de Segunda División, maldición que no hay manera de que concluya. El neofútbol no tiene cabida en figuras como Víctor Fernández, hombre récord del fútbol español en número de partidos en la élite y uno de los pocos en activo que portan pasaportes laureados con títulos nacionales e internacionales.

"Les he dicho a los jugadores que mi aportación va a ser muy sencilla, con argumentos muy simples futbolísticamente hablando. Que yo no vengo a demostrar que soy mejor o peor entrenador que nadie. Que no iba a hacerles ninguna exhibición de conocimientos, sino a trasladarles cosas concretas que les ayuden a mejorar y a darles tranquilidad, que se olviden de la presión, que esa la asumo yo toda. Unas pautas que tiene que ver con lo que yo he pensado siempre del fútbol", contó Fernández respecto del que había sido su primer contacto con el equipo un par de horas antes.

No dio puntada sin hilo asimismo cuando habló de sus impresiones posteriores al primer ensayo. "Ha sido muy bueno. Lo he cortado a la hora y 10 minutos. Ha habido cierta decepción en los jugadores porque estaban muy a gusto. Así que ya hemos conseguido uno de los primeros objetivos: que disfruten trabajando y jugando. Me han dado bastantes esperanzas, me voy muy contento", apuntó.