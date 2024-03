Sanllehí: "Cuando tienes tres entrenadores en una misma campaña, es una muy mala señal"

Raúl Sanllehí, el director general del Real Zaragoza admitió este martes, con una postura humilde y llana, el fracaso de esta segunda temporada del nuevo proyecto. Lo hizo durante la rueda de prensa de presentación de Víctor Fernández como tercer técnico de este curso 23-24.

"Quiero comentar nuestro punto de vista como club sobre dónde estamos y por qué. Tengo sentimientos agridulces, agrios, por una temporada que está siendo especialmente difícil. Por muchas circunstancias, incluso un poco cruel. Muestra de ello es esto: una temporada en la que destituyes a dos cuerpos técnicos, es señal de que no va bien", fue su primera reflexión en voz alta. Una asunción cristalina de lo evidente.

"Cuando tienes tres entrenadores en una misma campaña, es una muy mala señal. El fracaso lo veremos al final de la temporada. Pero, es obvio, no vamos a engañar a nadie. La temporada no va bien. Un punto de los últimos 15 no te puede hacer pensar que esto va bien", añadió a su primer pensamiento Sanllehí, quedándose como referencia más cercana con la racha más reciente, la que se ha llevado por delante a Julio Velázquez como segundo entrenador del curso (el primero fue Fran Escribá).

Como es habitual, el ejecutivo catalán hizo de introductor en el evento que traía de nuevo al club a Víctor Fernández. Y tuvo palabras amables y sentidas con el veterano técnico del barrio Oliver. "Hay una parte dulce, que la compone Víctor Fernández. Tiene un conocimiento, una personalidad que no voy a descubrir. El proceso del club para traerlo fue dirigido por Juan Carlos Cordero. Nos propuso un solo nombre. Él, antes, tuvo sus llamadas, sus ofrecimientos, pero su recomendación fue un solo nombre: Víctor Fernández. Lo comenté con la propiedad y la discusión no llegó. Fue una decisión unánime completamente", dibujó Raúl Sanllehí para explicar la súbita contratación del zaragozano.

"Entendíamos que es la persona adecuada por ese bagaje que supone su conocimiento y personalidad. Primero, para levantar al equipo hasta el nivel que creemos que puede tener y al que, ahora mismo, no está llegando. Y, segundo, también porque Víctor le da una credibilidad y un respeto que pueden ayudar mucho al grupo para quitarle presión", abundó Sanllehí.

El director general de la SAD zaragocista desde hace casi dos años quiso matizar y clarificar la razón por la que han acudido, en última instancia y pese a que meses atrás en los despachos del club no lo vieron de igual modo, a fichar a Víctor como solución postrera a un año catastrófico en lo futbolístico. "Víctor Fernández no tendría por qué estar aquí. Solo está por un solo motivo: su zaragocismo. Y porque sabe que es la persona que necesitábamos ahora. Asume un papel de riesgo, no vamos a negarlo. Pero va a aportar su peso y su rol en la historia del Real Zaragoza", dijo 'motu propio' Sanllehí en un pasaje de la comparecencia.

Y añadió al respecto: "Quiero dejar claro que Víctor no viene aquí de bombero ni a apagar ningún fuego. Víctor viene por quién es Víctor y por lo que queremos que nos dé en este club. Todo lo que significa Víctor para el Real Zaragoza merece mucho más que considerar que viene aquí de bombero. Ni muchísimo menos", reincidió.

Sanllehí aún dejó otra perla más relativa a sus primeros contactos personales con Víctor Fernández, que no se habían producido nunca hasta este lunes reciente. "Están siendo días muy especiales. Con una sintonía máxima con Víctor desde la primera reunión que mantuvimos, que fue cien por cien futbolística. Es emocionante para todos, como está mostrando hoy él. Ver cómo lo miraban los jugadores en el vestuario cuando les hablaba, con un discurso franco y muy directo, muy simplista, muy futbolístico, es la prueba palpable de que hemos acertado de pleno con su elección", concluyó.