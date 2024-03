¿Quién es el entrenador aragonés Emilio Larraz?

Ningún entrenador aragonés en activo acumula el currículo de Emilio Larraz, actual técnico del Deportivo Aragón y hombre fundamental en la estructura de la potente cantera zaragocista junto a Ramón Lozano y Javier Garcés.

Nacido en la capital aragonesa en 1968, estuvo ligado al fútbol desde su infancia como jugador de las categorías inferiores del Real Zaragoza. Comenzó a entrenar muy pronto, con apenas 15 años, en el colegio San Agustín, donde su padre era el profesor de gimnasia. Desde el principio, su impacto en el fútbol de formación zaragozano fue sensible. Siempre tuvo claro que quería ser entrenador. Con 22 años ya poseía el título nacional. Pasó por el Stadium Casablanca, para llevar después al Oliver a su techo en la División de Honor Juvenil. Con estos antecedentes, su salto a la Tercera División estaba cantado. Fue en el Illueca, donde completó una extraordinaria temporada que le abrió las puertas del histórico Endesa de Andorra.

De Andorra de Teruel a Andorra del Principado. Antes de cumplir los 30 años, Larraz ya tenía claro que lo suyo era el fútbol. Regresó a Aragón, iniciando una carrera sin parangón en nuestra tierra en los aledaños de la élite. Primero en el Teruel, metiéndolo en el 'play off' de ascenso, hecho en ese tiempo mucho menos común que ahora. Su primer ascenso a Segunda B llegaría con La Muela en el curso 2009-10. El eco de la gesta de un equipo que no dejaba de ganar pese a no cobrar (había estallado la Operación Molinos...) por fin llegó al tímpano zaragocista, y Ernesto Bello decidió apostar por Larraz para el filial. Completó una gran campaña 2010-11 el entonces denominado Real Zaragoza B, pero Apapito apostó por Esnáider como opción de futuro.

De vuelta a los campos de Aragón, volvió a ascender con el Sariñena (11-12) a Segunda B tras otra temporada heroica. Ander Garitano, que ya había trabajado con él en el Real Zaragoza y sabía de su valía, lo recuperó para el primer club aragonés en 2013. En plena agonía del agapitismo, Larraz logró ascender a Segunda B con el filial zaragocista en 2014. Su siguiente etapa fue brillantísima. Ander Garitano, entonces como director deportivo del Ebro, fichó a Larraz para el club de La Almozara, entidad que acarició a su mando la fase de ascenso a la Segunda A, una verdadera gesta en todos los órdenes.

En 2018, la actual propiedad del Racing de Ferrol, lo fichó para sacar al equipo de la Tercera División, objetivo que volvió a lograr en uno de los cruces más complicados, venciendo al Real Jaén. Ahora están en Segunda A, pero el que los sacó del pozo fue Larraz... Su trayectoria última en el Real Zaragoza viene de la mano de Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, que firmó a Emilio Larraz nada más que pudo. Con las limitaciones económicas propias de todo equipo de Segunda División, los éxitos que jalonan el emergente fútbol de formación zaragocista residen en la capacidad de estos técnicos que tienen como gran referente al mejor entrenador aragonés en activo, Emilio Larraz.