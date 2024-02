Poussin rompió su salida pactada con el Albacete y prefiere quedarse sin jugar

Gaetan Poussin, el portero francés de 24 años que Juan Carlos Cordero trajo de improviso en julio para ser el sucesor 'in péctore' del veterano Cristian Álvarez en un futuro próximo, ha generado un desconcierto evidente en el seno del Real Zaragoza por su conducta en las últimas fechas del mercado invernal de fichajes recién concluido.

El director deportivo, en su análisis de dicho mercado llevado a cabo este viernes, puso en evidencia lo acontecido con el guardameta galo, quien podía estar traspasado en el Albacete y, a última hora, decidió unilateralmente romper el acuerdo alcanzado entre los clubes y que, en primera instancia, él había visto con buenos ojos.

“A Poussin se le puso en el mercado y se le dijo que tenía que salir, por beneficio del jugador como del club", comenzó señalando Cordero, a modo de recordatorio de algo que era de dominio público desde primeros de diciembre.

"Le encontramos una solución buena para todas las partes, en la que se le respetaba todo su salario: irse al Albacete. Estábamos de acuerdo todos, las tres partes. Y al final, a última hora, Poussin se echó atrás y no quiso irse al Albacete. Hay que respetarlo. La última decisión es del jugador. Ahora nos encontramos con 4 porteros. Pero como no tenemos problemas de licencias…", indicó Cordero, haciendo públicas unas negociaciones que, mientras se desarrollaban, no tuvieron apenas trascendencia por llevarse en un aura de confidencialidad.

La postura adoptada por Poussin quien, como ya adelantó HERALDO la semana pasada, prefiere quedarse estos meses en Zaragoza sin jugar -ni ir convocado- antes que probar fortuna en otro destino, dado que su paso por el Real Zaragoza está finalizado para siempre con total seguridad, ha provocado una circunstancia anómala que, sin más remedio, ahora ha de afrontar económica y deportivamente el club. Porque no es normal contar con 4 porteros profesionales en una plantilla.

Cordero, en su final de la exposición, mostró lacónicamente su decepción con Poussin, una de sus apuestas personales en su momento. "No es el mejor escenario, sobre todo para él", avisó con seriedad.