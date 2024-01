Velázquez: "Al equipo lo veo fenomenal, lo veo todo en positivo"

Julio Velázquez presentó en rueda de prensa el partido de este viernes en La Romareda ante el Andorra (20.30), el de la jornada 23, apenas cuatro días después de haber jugado en Elda el anterior episodio del torneo.

El entrenador del Real Zaragoza, como es habitual, no dio demasiados detalles informativos al respecto. El castellano se aísla del pasado y también del futuro. No quiere saber nada al margen del siguiente partido y, ello, también metido en una burbuja inaccesible que lo hace impermeable a todo el entorno. "Si vamos a jugar con 5 o con 4 defensas, mañana lo veremos", fue su primera respuesta a una pregunta directa de los periodistas. Más adelante, abundó más: "no puedo decir cómo vamos a proceder nosotros contra el Andorra, sí que puedo comentar cosas sobre el equipo contrario, pero no de nosotros", redundó.

El técnico blanquillo dijo tener "el once inicial meridianamente claro en un porcentaje muy alto de jugadores", a expensas únicamente de la evolución de algún tocado físicamente.

De lo poco que quiso destacar relativo a la esencia del partido que aguarda, Velázquez explicó que "tenemos que quitarle al Andorra el balón en los espacios que creemos adecuados para hacerle daño, no es cuestión de quitarle simplemente la posesión". En un breve cotejo con el mal partido del lunes en Elda, añadió que "tienen que pasar muchas más cosas en campo contrario que en el nuestro".

Del deficiente partido contra el Eldense ya no quiere hablar más. "Para nada estuvimos bien, no nos encontramos cómodos en el partido, por demérito nuestro y mérito del rival. Conseguimos un punto y ese partido ya terminó. Ahora es un contexto totalmente diferente", zanjó Velázquez.

El FC Andorra es un rival 'sui géneris' que va a requerir una atención diferente a otros muchos de los que se viene encontrando el Real Zaragoza en esta liga, en la que es 14º en la tabla. "Nosotros valoramos diferentes situaciones. Ponemos todo en la balanza y tomamos decisiones. El rival nos va a exigir situaciones diferentes al Eldense, el Andorra tiene muchísimo mérito en las cosas que hace, tiene mucho volumen ofensivo en el último tercio", repitió varias veces en su exposición.

Sobre la charla de 30 minutos que mantuvo con la plantilla el miércoles para activar la rasmia del grupo después de la pifia en Elda, Julio Velázquez tampoco quiso entrar en ningún detalle fino. Al contrario, saltó con pértiga el asunto. "Fue lo de todas las semanas. Analizamos el partido contra el Eldense, vimos situaciones que se habían dado y que hay que corregir. Pero como siempre. Este jueves hemos estado hablando otra vez, en ese 'feedback' necesario. Lo hacemos todas las semanas", señaló.

Sobre el futuro, sobre el objetivo del ascenso marcado desde la cúpula de la SAD, un día más, Velázquez eludió cualquier presión sobre su persona y cargo. "Si el Real Zaragoza es candidato o no al ascenso, eso no es mi responsabilidad", dijo de modo cortante. "Yo no apuesto a nada", fue otra frase dentro de su larga respuesta sobre esta cuestión tan relevante.

El preparador vallisoletano se volvió a asir al tópico: "El equipo me está transmitiendo cosas muy positivas, entrena muy bien, lo veo fenomenal", reiteró.