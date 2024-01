Real Zaragoza: entrenamiento de repetición a escasas horas de recibir al FC Andorra

Entrenamiento de repetición del Real Zaragoza en la agradable mañana soleada de este jueves en la Ciudad Deportiva. Julio Velázquez, el técnico, desarrolló su segunda y última sesión preparatoria del inminente partido de la jornada 23, que se abrirá precisamente este viernes a las 20.30 en La Romareda frente al FC Andorra, rival que llegará en posición de descenso.

El inicio de la matinal fue similar al de la jornada anterior. Con los mismos protagonistas, incluido el delantero germano-turco Sinan Bakis, que volvió a llevar a cabo los ejercicios preliminares, esta vez sin abandonar prematuramente el césped con el jueves. Los lesionados, Valera, Cristian Álvarez y Nieto, prosiguen en el gimnasio. Y los apoyos del filial, Cuenca, Vaquero y Mañas, continuaron un día más con el primer equipo.

Como la barbaridad del plan de La Liga, esa que obligó al Real Zaragoza a cerrar la anterior jornada (la 22) el lunes por la noche en Elda (Alicante), a viajar durante toda la madrugada del martes hacia casa y a estrenar la jornada 23 los primeros, el viernes por la tarde, solo dejó dos días de margen de maniobra para que los zaragocistas ensayen los matices de cara al duelo con los del Principado, tan importante fue la primera como esta postrera. Cada minuto ha sido aprovechado al máximo por Velázquez. Es un frenesí de prisas, innecesario si La Liga tuviera un poco de consideración con el club aragonés y no lo menoscabase de este modo tan evidente.

El miércoles, Velázquez dedicó lo nuclear a aclarar las ideas de la plantilla. La charla de 30 minutos previa al trabajo, con términos duros y serios que pusieron en evidencia las carencias mostradas por el equipo en Elda, tanto en calidad futbolística como en imagen de cara a la afición, resultó lo más relevante. Este jueves, de vuelta a la senda de lo habitual, los aspectos tácticos adquirieron más protagonismo.

El Andorra es un equipo singular. El grupo que dirige Eder Sarabia juega diferente a todos los demás de la categoría. Un bloque muy posicional, que maneja el balón con mucha parsimonia y medición de tiempos. Complicado de descifrar si durante los 90 minutos están acertados y tienen un buen día. Velázquez está en la encrucijada de cambiar o no su sistema más habitual desde que llegó a relevar a Escribá: el 5-3-2, con tres centrales y dos laterales de largo recorrido. Porque cuenta con la baja de Jair, por acumulación de 5 amarillas. Y ello le abre la puerta a volver a un 4-4-2 o similar si considera que no es Lluís López quien debe ocupar esa plaza en el once inicial. El Andorra, seguramente, invita al cambio, mucho más jugando como locales y estando tan exigidos ambientalmente como van a estar los zaragocistas tras su nueva pifia en el campo del Eldense.

Son los prolegómenos de un partido, en plena recta final del mercado invernal de fichajes, que va a traer muchos valores añadidos a las lecturas que se extraigan de él. Tanto por los puntos en disputa, por la necesidad de salir hacia arriba desde la 14ª incómoda posición en la tabla, como por el diseño final de la plantilla que quede en 10 días, una vez se decida si hay más salidas del vestuario y, sobre todo, se elija a los últimos fichajes pretendidos.