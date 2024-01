Bermejo, el fichaje soñado por el Deportivo de La Coruña

A Sergio Bermejo, mediapunta zurdo del Real Zaragoza y uno de los futbolistas prescindibles en este mercado de enero que ya encara sus últimos 13 días, le ha salido en las últimas horas un pretendiente nuevo y peculiar: el Deportivo de La Coruña, cuya singularidad es que milita en Primera RFEF, una categoría por debajo del equipo zaragocista. Así lo publicó ayer con base firme La Voz de Galicia.

El histórico club gallego, que intenta por tercera temporada consecutiva salir del pozo de la tercera categoría española –en la que está despeñado y atascado– y regresar así al fútbol profesional en Segunda, ha puesto su objetivo en la contratación de Bermejo como fichaje estrella en esta ventana invernal. El director deportivo, el zaragozano y exzaragocista Fernando Soriano, ha puesto en marcha las turbinas con la confianza en que su sueño pueda hacerse realidad. Convencer a Bermejo para que dé el paso atrás de bajar un nivel de competición es, a esta hora, lo más complicado.

Obviamente, el jugador contempla que, en caso de salir finalmente del Real Zaragoza –cuestión que viene rumiando desde hace semanas–, la preferencia es la de mantener el estatus en Segunda División, con alguna oferta del extranjero como opción B. Este interés del Dépor genera un doble sentimiento en el entorno de Bermejo que deberá despejar si las conversaciones siguen adelante: es evidente el retroceso de categoría pero, por el contrario, existe la garantía de un buen sostén económico y la oferta dineraria puede ser incluso superior a otras que hay sobre la mesa o en borrador procedentes de Segunda División.

En Primera RFEF no existe límite o techo salarial para los clubes participantes. Esa competición no está bajo el techo de La Liga. Y, en ese escenario, el Deportivo coruñés, cuyo máximo accionista es la entidad financiera Abanca, está en disposición de optar a un fichaje del nivel actual de Bermejo en el escaparate nacional. Sin hacer locuras, los máximos accionistas que preside Juan Carlos Escotet van a reforzar a un equipo que corre el riesgo de no ascender por tercer año concatenado tras una nueva campaña irregular. Ahora mismo, los blanquiazules ocupan el puesto 6º del grupo primero de su categoría, 10 puntos del ascenso directo y todavía fuera de las cinco primeras plazas, que son las premiadas con la pelea en la promoción, como mal menor.

El Real Zaragoza tiene subrayada la salida de Bermejo como movimiento estratégico de hondura en este mercado, pues liberaría un buen dinero para permitir cerrar alguno de los refuerzos que Juan Carlos Cordero tiene en cartera para otras posiciones. El director deportivo está trabajando su desvinculación de cara a la próxima semana, donde la velocidad de las transacciones en el fútbol español alcanzará su máxima velocidad ante el cierre de la ventanilla cada vez más próximo.

En principio, el surgimiento del Deportivo como ‘novia’ en el mercado de Bermejo no parece tener fuste para competir con otras posibilidades escrutadas, como una posible salida al Elche o al Valladolid. Pero el dinero lo puede cambiar todo. Los gallegos ya trataron de fichar en los últimos ocho días en el banco de pesca de la Segunda División, en concreto al mediapunta del Eldense Chris Montes, quien finalmente logró en ese tira y afloja una ampliación y renovación de su contrato en el club alicantino con el salario muy al alza. Y el Dépor se quedó el lunes con la necesidad de reanudar su búsqueda de otros objetivos. Ahí, de la mano de Fernando Soriano en la dirección deportiva coruñesa, se activó esta negociación.

En el Real Zaragoza, Cordero cuenta con que Bermejo, de marcharse –como es deseo en el club– abrirá un grifo de unos 200.000 euros que pueden ser decisivos para redondear la contratación de alguno de los refuerzos que aguarda Julio Velázquez. Sin este dinero liberado por la deseada marcha de Bermejo será difícil cuadrar los tratos que hay en segundo plano activados, por ejemplo, con Raúl Guti y el Elche; o, en una tirada más larga, con Bebé y el Rayo Vallecano, difícil operación de repetición de cesión –como el año pasado– que el propio jugador luso-caboverdiano mantiene viva pese a su complejidad.

Bermejo solo ha sido titular con el Real Zaragoza en esta temporada en 4 partidos y su presencia en el campo, en ya más de la mitad de la liga, ha sido de solo 578 minutos. Ni con Escribá (que perdió la fe en él en verano) ni con Velázquez, el madrileño cuenta entre las piezas principales. Su tiempo en Zaragoza, pese a tener un año más de contrato, ha podido caducar ya. Hay que encontrar la fórmula para finiquitarlo.