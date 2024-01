Bakis es esperado pronto por Velázquez y el club: "Las sensaciones son buenísimas"

Sinan Bakis es esperado pronto por Velázquez y el club para que vuelva a jugar como referencia atacante del Real Zaragoza. El delantero centro germano-turco, lesionado en la rodilla derecha desde largo tiempo atrás y que es baja desde hace un trimestre, apareció por segundo día consecutivo en la primera fase de ejercicios del entrenamiento del equipo antes de marcharse, en el proceso de evaluación médica que ha comenzado en las últimas horas.

"Las sensaciones son buenísimas", declaró Julio Velázquez, el entrenador zaragocista en la rueda de prensa previa al partido de este viernes frente al Andorra en La Romareda. “Estamos esperanzados, ilusionados porque sea una opción más cuanto antes. Su proceso es positivo. Progresa adecuadamente”, insistió en su visión favorable el preparador castellano.

El miércoles, el primer día en el que Bakis se dejó ver al inicio del entrenamiento, solo estuvo 5 minutos y se retiró del campo tras hablar con Velázquez vis a vis. Desde el club, ya el mismo día, han querido dar una versión única del hecho. "Ayer (por el miércoles), cuando entró al vestuario fue a por un chubasquero y salió de nuevo a entrenar. Aproveché para darle un abrazo porque estoy súper contento porque se esté encontrando bien. Cada día está más y mejor con el grupo. Todos somos muy positivos. Con Bakis, lo mismo que con Lecoeuche, hay una sinergia tremenda entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico”, dijo el entrenador en un mensaje programado, vía pregunta previa incluso, cuyo argumento no cuadra con los hechos en buena medida.

No admite el Real Zaragoza que el asunto de Bakis pueda desembocar negativamente en una operación quirúrgica si el tratamiento conservador por el que se apostó en noviembre no sale bien. “Yo, sobre Bakis, tengo un objetivo que es pensar solo, siempre, en positivo. En si sale bien. En que su progresión sea buena y pueda estar pronto jugando”, reiteró Velázquez. No cabe otra posibilidad que esta. “Si por desgracia fuera que no… para eso están otras personas a la hora de valorar”, apostilló al final de su puesta en escena.

De refilón, Velázquez incluyó a los otros dos delanteros centro de la plantilla inicial del proyecto, Azón y Sergi Enrich, que tampoco están pudiendo aportar su rendimiento anotador según lo programado en verano. Si Bakis se fue a la enfermería con cero goles en su haber, los mismo suma Enrich. Y Azón, el único que sí vio puerta, lo hizo dos veces antes de caer lesionado asimismo.

“Azón y Enrich, en los minutos que tuvieron en Elda en su entrada al campo (participaron en la recta final de ese duelo el lunes pasado), su aportación a nivel actitudinal fue maravillosa. Son respuestas muy positivas. El ‘feedback’ que recibo es muy positivo del cuerpo médico, también de Iván Azón”, quiso dejar dicho públicamente Velázquez.