Víctor Mollejo se arranca en un vídeo a bailar y cantar… en francés

Que Víctor Mollejo es un personaje singular dentro y fuera del campo ya era algo sabido. El centrocampista ha dado una nueva muestra de ello en una entrevista patrocinada y publicada por las redes sociales del Real Zaragoza. En este vídeo, el de Alcázar de San Juan muestra su cariño por el club que le ha acogido las dos últimas temporadas y exhibe la espontaneidad que le caracteriza.

En esta entrevista, patrocinada por Embou, Mollejo contesta a las preguntas formuladas por varios aficionados y compañeros. En sus respuestas, el atacante dice que el momento de debutar en La Romareda fue un instante “muy emocionante” y que guardó la camiseta de aquel día “de recuerdo”. “Siempre había venido a jugar como visitante y se veía como un campo muy bonito de jugar, con un ambiente muy bonito, y como local es mucho mejor”, señala.

Mollejo también se refiere a su particular conexión con la grada del estadio, algo que achaca a su forma de jugar “y de ser dentro del campo”. “Soy un jugador que se deja todo dentro del campo, que es lo mínimo que pide la gente”. Me puede salir mejor, o peor las cosas, pero siempre me lo dejo todo”. Sobre el club en sí, señala que “no pensaba que le cogería el cariño que le he cogido después de estos dos años aquí. Estoy muy agusto en la ciudad, en el club y la verdad es que el Zaragoza siempre va a estar en mi corazón”.

En un aspecto más personal, se le pregunta por qué sería de no dedicarse al fútbol. “Es una buena pregunta, yo creo que algo relacionado con el deporte, y ahora me está gustando el tema inmobiliario, así que sería agente inmobiliario (ríe)”.

También responde a una pregunta de su compañero Germán Valera, en la que le pregunta por la expresión “Vitooo, tomátelaaa” con la que se dirigen al propio Mollejo en el vestuario: “Son bromas de vestuario; me llaman Vito y tomátela es argentino, porque a veces me suelto con el argentino”.

El momento culminante llega cuando es preguntado por su compañero Lecoueche por la música francesa: “Me gusta mucho y me suelo animar un poco (a cantarla)”, cuenta. Y aunque en un primer momento se muestra reticente a mostrarlo ante las cámaras, finalmente se suelta con una canción del país vecino.