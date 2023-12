Velázquez: "No nos dejemos llevar por el buen resultado con el Leganés, el fútbol es presente"

Tercer partido de Julio Velázquez al frente del Real Zaragoza. Tras su estreno con derrota en Albacete (1-0) y su crucial triunfo el pasado fin de semana en La Romareda ante el líder, Leganés, también por 1-0, el técnico castellano prepara con mimo el duelo de este viernes en Cornellá-El Prat frente al Espanyol de Barcelona, el gran favorito de la competición desde el primer día.

Velázquez pidió calma, sosiego, rebajar la euforia que ha generado esa victoria última que sirvió para romper con la mala dinámica y la crisis que hizo caer al equipo zaragocista desde el liderato hasta la 14ª posición en dos meses y medio.

"No nos dejemos llevar por el buen resultado con el Leganés, el fútbol es presente. El pasado, si es bueno, ayuda. Pero solo importa ya este partido del viernes, que va a ser muy difícil y tendremos que estar alertas en todo momento. Es importante siempre manejar las emociones pos partido y que no nos lleven a equivocarnos", recomendó con énfasis en la frase con más hondura de sus 18 minutos de comparecencia.

El Real Zaragoza estrenó un sistema táctico inusual ante los madrileños, el 5-3-2 que, dado el éxito final, tiende a tener continuidad en Barcelona en las próximas horas. "Es una posibilidad que manejamos. Pero lo mismo que barajamos cambiar a defensa de cuatro", dijo, tras advertir a los periodistas (y por extensión a toda la afición zaragocista) de que "no voy a comentar nunca nada sobre el modo de jugar, no es lo conveniente, con el máximo respeto hacia vosotros -la prensa-; no podemos dar pistas al rival".

El Espanyol ganó 3-1 en Copa este miércoles al Valladolid. Un partido extra que el Real Zaragoza, eliminado de esa competición a la primera, no acumuló esta semana. "No creo que les afecte en nada. Salvo Cabrera, el resto del equipo que alineó fue con jugadores que no juegan en la liga. No tendrán fatiga, pues su plantilla permite hacer dos onces diferentes y competir perfectamente. Su resultado en Copa fue positivo, lo que les alivia la sensación que tenían de traer un marcador adverso en liga (cayeron los catalanes por 2-0 en Oviedo el último día). Si les influye algo, será positivamente", valoró.

¿Qué rival espera en esta complicada cita? Así evaluó a priori al Espanyol: "Es un equipo con muchas posibilidades, a la mínima posibilidad es capaz de agredirte en tu campo, son capaces de atacar bien los espacios. Es un bloque vivo, dinámico, no necesitan mucho para generarte peligro en tu área. Sin balón, son muy presionantes e intentan provocar el error siempre. Te obligan, te hacen el partido muy exigente", describió Velázquez.

A sus futbolistas, los del Real Zaragoza, el técnico vallisoletano les ha pedido esta semana "como mínimo, tratar de igualar ese alto nivel de exigencia que nos van a poner en cada lance, porque juegan en su casa, en un estadio que es muy difícil para los visitantes, vamos a necesitar mucho compromiso en cada jugada".

Velázquez, tras una corta semana de trabajo pero intensa en sensaciones alegres después de una larga depresión zaragocista, sueña con enlazar su segundo triunfo seguido: "Una victoria sería algo maravilloso, nos reforzaría de una manera exponencial ganar a la plantilla con más posibilidades de la categoría, un rival extraordinario. Pero antes de lograr ese final, lo importante es el cómo, es decir, el modo con el que tenemos que hacerlo. Hay que canalizar lo bueno que obtuvimos ante el Leganés, sin confundirnos", insistió.