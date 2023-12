Sergi Enrich se reincorpora al trabajo tras su gastroenteritis

La gastroenteritis de Sergi Enrich ha sido cuestión de 24 horas, una afección vírica que no ha ido a más. El delantero centro del Real Zaragoza, ausente por esta razón en la sesión de entrenamiento del martes, se reincorporó al grupo en la mañana festiva del miércoles, día de la Constitución.

Así, el delantero centro balear llega a tiempo de estar en la expedición zaragocista que viajará a Barcelona para afrontar en la noche del viernes (21.00) el primer partido de la jornada 19 de Segunda División, que enfrentará al Real Zaragoza contra el Espanyol en el estadio Cornellá-El Prat (llamado por razones publicitarias ahora Stage Front Stadium).

Sergi Enrich es, de hecho, el único delantero centro con el que cuenta el nuevo entrenador del equipo aragonés, Julio Velázquez (relevo del despedido Fran Escribá hace 16 días), dadas las lesiones de cierta importancia que tienen fuera de órbita al germano-turco Sinan Bakis y al aragonés Iván Azón, ambos con sendas rodillas dañadas. Aun así, en el último partido disputado, frente al líder Leganés, Velázquez optó por una dupla atacante conformada por los falsos delanteros Mollejo y Maikel Mesa, por lo que Enrich fue suplente.

Sergi Enrich no está aportando los mínimos que se esperaban de él cuando fue fichado por Juan Carlos Cordero, el director deportivo de la actual SAD, en verano, procedente del Real Oviedo, donde anotó 7 goles. El ariete menorquín aún no se ha estrenado como zaragocista en la faceta goleadora y su participación está siendo bastante menor a las expectativas que se generaron con su llegada: solo ha participado en 298 minutos repartidos en 13 apariciones sobre el césped en las 18 jornadas de liga transcurridas, solo tres de ellas partiendo en el once inicial, a los que hay que sumar 67 minutos más en la eliminatoria copera ante el Atzeneta valenciano. Todo ello, con el cero en su casillero de goles anotados.

El resto de la plantilla se entrenó este miércoles sin ninguna novedad respecto de las fechas precedentes. Todo indica que Julio Velázquez puede repetir formato táctico (5-3-2) y alineación en el difícil duelo que aguarda al Real Zaragoza en el campo del Espanyol, recién descendido este año de Primera División y el auténtico transatlántico de la categoría de plata por el peso específico de toda su plantilla.