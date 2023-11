Raúl Sanllehí: "La última semana fue trágica, seamos claros"

Hacía días que Raúl Sanllehí, el director general del Real Zaragoza, no se mostraba en público en referencia única y exclusivamente al apartado deportivo. Desde el verano, concretamente. Ha tenido que llegar la destitución de Fran Escribá, el primer y fallido entrenador del segundo proyecto de esta propiedad y, tras ella, la presentación de su relevo, Julio Velázquez, para ver y oír al ejecutivo catalán hablar de fútbol y del ámbito competitivo del club.

"Valorar si ha sido o no el momento adecuado para destituir a Escribá es una afirmación complicada. Nunca es agradable despedir a un entrenador. En esta industria del fútbol, probablemente es uno de los momentos más desagradables. Por todo lo que eso conlleva", comenzó diciendo el ejecutivo blanquillo en la noche del martes.

"¿Tarde, pronto, en el momento adecuado? No sé contestar", dijo Sanllehí al evaluar el instante concreto en el que la dirección del Real Zaragoza ha optado, después de más de dos meses de curva descendente y caída libre del equipo en su solvencia, por cambiar de entrenador.

Tras ponderar el buen trabajo hecho por Fran Escribá, que ya es historia en la SAD, Sanllehí añadió más matices al presente agitado del Real Zaragoza. "Se han dado muchas circunstancias para estar como estamos. La diosa Fortuna, errores puntuales, lesiones estratégicas... pero nunca me oiréis quejarme de la mala fortuna. Eso, en una temporada que es tan larga, se acaba igualando en un sitio o en otro", empezó narrando la historia reciente del club el director general.

Y prosiguió con su visión histórica de lo sucedido. "Pero es verdad que, en un momento determinado, se iniciaron una serie de resultados que no eran los esperados. Veíamos un buen trabajo técnico, un sentido de futuro con una reversibilidad clara... y, hombre, la última semana fue trágica, seamos claros. Nadie, ni en el peor de los auguros, esperaba estas tres derrotas consecutivas. Los resultados son parte de lo que estábamos viendo. No fue el único motivo, pero había una sensación con la afición, en el entorno, con vosotros (refiriéndose a los medios de comunicación) en general... que nos hizo considerar la situación", abundó en su relato Sanllehí.

El máximo responsable de la gestión de la SAD con radicación en Zaragoza adjudicó, a partir de este momento de su historial respecto de lo acontecido en las últimas 72 horas en el seno zaragocista, toda la gestión a Juan Carlos Cordero, el director deportivo.

"Ya sabéis de mi modo de entender la gestión de un equipo y de la necesidad de los especialistas. Juan Carlos es el especialista en el área deportiva. Él liderará siempre estas decisiones y yo le acompañaré. Su opinión es para mí de un peso altísimo. No nos planteamos el cambio de entrenador hasta esta última semana, no creíamos que fuera necesario antes", reconoció Sanllehí.

Cuando se planteó la destitución de Escribá, al final de la semana pasada (el sábado por la noche), Juan Carlos Cordero ya tenía el camino avanzado para afrontar el cambio, según admitió Sanllehí, aunque una vez expresada esta frase la trató de matizar.

"En el momento en el que se planteó el cambio de entrenador, Juan Carlos y su equipo habían hecho ya el trabajo que tiene que hacer. No solo para traer un nuevo entrenador, sino si se lesiona un portero o un delantero centro... todo. Y empezamos a valorarlo", expuso de principio Sanllehí. Enseguida matizó: "La decisión real, y así se lo dijimos a Fran Escribá, es que fue el domingo. Hasta después de partido del sábado no se había decidido el cambio de entrenador. ¿Que era una opción? Sí, era, evidentemente. Pero no se había decidido. Yo le di a Fran mi palabra de que no había hablado con ningún entrenador hasta el domingo. Yo conocí a Julio el domingo por la noche", se excusó el director general 'motu proprio'.

Por fin, en su alocución en el acto de presentación de Julio Velázquez, el número 1 de los ejecutivos zaragocistas con ubicación permanente en Zaragoza dijo lo siguiente sobre el nuevo preparador: "Vi en él tres cosas: un conocimiento futbolístico y de la plantilla absoluto, jugador por jugador, nos hizo un análisis espectacular; también le vi una convicción y una ilusión impresionante por el proyecto; y vi una persona implicada convencida en que puede llevarnos a las cotas de éxito que buscamos", expresó Sanllehí respecto del nuevo técnico del Real Zaragoza.