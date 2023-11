Velázquez inicia la revitalización del Real Zaragoza con media hora de charla

Julio Velázquez ya ejerce como nuevo entrenador del Real Zaragoza. La mañana fría y ventosa del 21 de noviembre de 2023 ha supuesto su primera toma de contacto con la plantilla, después del vertiginoso día vivido por todos el lunes, que a efectos prácticos de preparación del próximo partido, el del sábado que viene en Albacete, quedó estéril.

El técnico salmantino, de 42 años, que ha llegado a relevar al despedido Fran Escribá en medio de una crisis de resultados superlativa, inició su andadura al frente del equipo blanquillo con dos de los estándares del método de ese entrenador que llega como segundo plato en una temporada ya en marcha: una charla 'vis a vis' con la plantilla en el vestuario y, en el estreno del nuevo cuerpo técnico ya sobre el césped, un test físico para obtener una primera idea de cómo recogen el grupo en ese importante apartado del día a día.

Nada más se puede aportar desde el prisma del observador. El neofútbol ha terminado instaurando la clausura a los entrenamientos de los clubes profesionales. Velázquez, como segundo en la fila en esta liga 23-24, no tendrá pretemporada. Deberá engranar sobre la marcha y sin red. No habrá semanas de preparación sin presión, como son las del verano. Su libreto particular no se podrá ir aplicando -ni viendo desde los ojos externos- con la calma propia de los amistosos de escasa evaluación que preceden a la competición de verdad.

Un libreto que se soporta en algunas líneas de actuación en un cuaderno de bitácora que Velázquez portaba ya desde sus primeros minutos al frente del Real Zaragoza bajo el brazo. El preparador de Salamanca, en el breve cuarto de hora en el que la prensa ha estado presente en su puesta de largo, se limitó a mirar en soledad las evoluciones de todo el mundo. El protagonismo primero ha sido para su preparador físico, también con rango de segundo entrenador o ayudante, José Antonio Morga, el año pasado en esas funciones en el Sporting de Gijón, uno antes en el Alavés (donde coincidió con Velázquez) y, con anterioridad, en el Albacete, el Real Murcia (aquí también hubo intersección laboral con el primer entrenador) y el UCAM Murcia, porque murciano es él.

Ha sido el primero de los cuatro entrenamientos de los que va a disponer Julio Velázquez para aplicar el tratamiento futbolístico, psicológico y anímico que un equipo deprimido y alicaído como es el Real Zaragoza de hoy en día (7 puntos ha sumado de los últimos 33 disputados con el ya destarifado Escribá) antes de debutar oficialmente en liga el sábado, en el Carlos Belmonte frente al Albacete Balompié.

Eso sí, todo ello, ha discurrido supervisado en primera persona por el director deportivo, Juan Carlos Cordero, el gran mentor de la llegada de Velázquez al Real Zaragoza en las circunstancias que concurren. Ambos pertenecen a la misma burbuja grupal del fútbol de la última década y media, tanto en términos de representación, amistad, cercanía personal en los contactos relevantes y modos de entender el día a día del fútbol del siglo XXI. Cordero, de pie junto al pasillo de vestuarios y junto al gimnasio, fue el más importante espectador (si no el único) de esta primera sesión de Velázquez con el chándal del Real Zaragoza sobre su piel.

Por la costumbre, hecha ley, del neofútbol, poco más se puede añadir con el basamento empírico del periodista pues no es posible asistir a los ensayos y, por lo tanto, las cuestiones de índole técnico-táctica quedan en la intimidad. Cuando los periodistas fueron invitados a marcharse del campo de entrenamientos no había un solo balón todavía sobre la hierba. Literal. Ni uno solo. Únicamente barras de hierro, pesas redondas, pivotes de plástico y picas clavadas para marcar los circuitos a recorrer por los futbolistas en sus series de esfuerzos.

Más que nunca, será el fútbol el que hable respecto de lo que espera al Real Zaragoza con el nuevo rector en el banquillo. Será a partir del sábado a las 18.30 en tierras manchegas. El inicio de una nueva era.