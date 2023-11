Fran Escribá en su adiós del Real Zaragoza: "Espero que con mi salida la gente se relaje"

Fran Escribá ha dicho adiós este lunes a Zaragoza, al Real Zaragoza, a su año y 12 días como entrenador del equipo zaragocista. Ha conocido la consumación de su despido en torno a las 11.30 de la mañana, en una reunión en los despachos nobles de la SAD, aunque estaba advertido de la misma desde el mismo fin del partido del sábado por la noche ante el Huesca, aún en las tripas de La Romareda.

El entrenador ha acudido después de comer a la Ciudad Deportiva, donde la plantilla estaba citada para entrenarse a las 16.30. Ha querido estar por última vez en su despacho-vestuario, recoger sus enseres personales y, por supuesto, despedirse de todo el mundo. Acompañado por su segundo, David Generelo, y por quien ha sido preparador físico en su equipo, Julen Masach, han dicho adiós a la plantilla, al resto del cuerpo técnico, a los auxiliares y a los empleados de las instalaciones de la cantera.

Y su voluntad, comunicada por el club casi sobre la marcha, pocos minutos antes de su puesta en escena, ha sido poner el punto final a su paso por el Real Zaragoza con una última comparecencia ante los periodistas, en esa modalidad mal llamada rueda de prensa en la que el protagonista lanza su mensaje y no se admiten preguntas.

Al breve acto han acudido también el director general, Raúl Sanllehí, y el director deportivo, Juan Carlos Cordero, con quienes se ha fundido al final en el abrazo que ya había anunciado el sábado por la noche que se daría en caso de decidirse su despido, como así ha sido. Otros colaboradores suyos en este tiempo, con el técnico Javi Suárez al frente, también se han mezclado entre los oyentes.

Han sido seis minutos donde Escribá, con su verbo fácil y amable, ha trufado los habituales agradecimientos y loas a la mayoría de la personas con las que ha compartido entorno y vida en los 375 días en los que ha vivido en Zaragoza con algunas frases más cargadas de contenido.

"Quiero agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde que llegué. He pasado un año extraordinario y en una ciudad extraordinaria con una afición que me ha tratado muy bien y estoy enormemente agradecido a todo el mundo por el trato recibido", ha destacado. Asimismo, ha dicho que de Zaragoza se lleva dos amigos: Sanllehí, que fue quien "apostó por él", y Cordero.

Emocionado, ha manifestado que su destitución "puede ser una decisión lógica". "Aunque la gente dudara, creo que podíamos haber sacado esto adelante. Le deseo mucha suerte al entrenador que venga a sustituirnos, que creo que podrá sacar esto adelante", añadió.

Escribá ha explicado que se ha despedido de la plantilla, a la que agradeció el esfuerzo que ha hecho y calificó como un grupo "buenísimo". "Espero que con mi salida se relaje la tensión que hubo en el ultimo partido. He recibido un apoyo extraordinario de la gente. A los que somos de fuera nos han hecho ver que ser zaragocista no es fácil pero que uno se empapa de eso y que es bonito. Son un grupo de chavales fantástico que quieren y sienten al club y espero que se les dé apoyo porque van a dar todo lo que tienen para sacar adelante este proyecto que estoy convencido que lo van a hacer", ha subrayado.

Escribá ha afirmado que ha sido muy feliz en Zaragoza y que el recuerdo que se lleva es "extraordinario". "Me voy con la sensación de que solo estos dos últimos meses han sido malos. Vinimos en un momento difícil y revertimos la situación. Conseguimos algo importante, que es una conexión entre club y afición que gente que es de aquí me dijo que en los últimos años no se había conseguido. Esa inercia se notó en el inicio de un proyecto ilusionante con la respuesta de la afición. Tuvimos un inicio ilusionante pero luego vinieron los problemas a través de los resultados", recordó.

El extécnico zaragocista ha resaltado que por encima de que se sienta o no culpable y de que en algunas cosas lo es, se siente responsable porque es la cabeza visible del proyecto. "Igual que en mí queda un recuerdo extraordinario de la afición, quisiera que ellos tuvieran un buen recuerdo de un cuerpo técnico que hizo lo mejor posible por este club, que ayudó y que se va muy agradecido a todos", destacó.

Escribá ha puesto en valor que con él hayan debutado jugadores de la cantera y agradeció el apoyo del cuerpo técnico del filial: "Nos han ayudado a que debuten unos cuantos chavales y es un orgullo haber contribuido a que siga la producción".