Julio Velázquez: "Creo que en la plantilla del Real Zaragoza hay mimbres interesantes"

Julio Velázquez ya ha pasado por todos las estaciones para ser considerado de facto el segundo entrenador del Real Zaragoza en esta temporada 23-24. El técnico salmantino, de 42 años, que el curso pasado entrenó a Fortuna Sittard de Países Bajos, ya es a todos los efectos el sucesor del despedido Fran Escribá. A las 18.30 de este martes, Velázquez fue presentado en La Romareda, acompañado por los ejecutivos responsables de la gestión del club, el director general Raúl Sanllehí y el director deportivo Juan Carlos Cordero.

Fue una comparecencia larga, heterogénea tanto por su contenido como por el reparto de los receptores en la bancada que debía ser para los periodistas. "Obviamente, había visto todos los partidos del Real Zaragoza y creo que las posibilidades de la plantilla son muy elevadas. ¿Los objetivos? Por ahora, fijarnos solo en el hoy, mirando hacia arriba de manera ambiciosa pero sabiendo que estamos en una categoría muy exigente", dijo entre sus decenas y decenas de frases concatenadas, a veces inconexas, el nuevo entrenador zaragocista en su puesta en escena.

No ata mensaje claros Velázquez. Es un técnico que frases largas, inacabables a veces, paráfrasis tangenciales a lo nuclear. Da miedo hablar de ascenso, de promoción, de estar en la cabeza de la tabla. Lo de siempre en la última década. Quema el Real Zaragoza.

"No soy el típico entrenador que crea en los equipos que jueguen a lo mismo de forma permanente. Los contextos son diferentes, hay que ver los perfiles de los jugadores de los que dispones, que son diferentes. Lo que quiero es que el equipo sea reconocible, tenga identidad y que sea proactivo", dijo respecto de su método de juego que se va a ver desde las gradas o la televisión, según sea el rango del zaragocista en cuestión.

"En consecuencia, quiero que nuestros aficionados se sientan orgullosos de lo que somos. Lo que hay que buscar es cómo mezclar de la mejor manera posible qué tipo de estructuras y cómo dinamizar esas estructuras para conseguir rendimiento. Porque no podemos obviar que esto es alto rendimiento y que se trata de ganar partidos, de conseguir objetivos. Mi manera de proceder es muy versátil. Es muy dinámica" (sic), expuso en uno de los monólogos de su intervención.

Velázquez abundó más: "Buscas que el equipo tenga armonía y dotarlo del sistema, de la estructura, de la dinámica adecuada para conseguir rendimiento. Quiero que el equipo siempre tenga energía y presión y que sea un equipo que no pierde la cara a la competición, sea la propuesta esta u otra propuesta" (sic).

Julio Velázquez no quiso adelantar ni un solo detalle de su plan de trabajo con el equipo zaragocista. En este apartado, su presencia pública fue estéril. "Ahora mismo, hablar de cómo está un equipo a nivel físico o condicional... el fútbol ha evolucionado muchísimo y, en línea generales, los equipos se encuentran en óptimas condiciones", expresó cuando se le preguntó cómo piensa reactivar al Real Zaragoza en su crisis evidente.

"Tengo máximo respeto hacia Fran Escribá y considero que son unos grandísimos profesionales. En este aspecto, creo que su trabajo no tiene ningún déficit", aseguró Velázquez, sorprendentemente. Se deduce de su postura que, por lo tanto, al Real Zaragoza no le sucede nada anómalo y que todo está perfectamente. Según este parecer, no se justificaría su llegada al cargo para suceder al destituido.

"Cuando por A, por B o por H, cosa que no voy a entrar a valorar, no estás en una dinámica de resultados, lógicamente, a nivel emocional, no te encuentras en unos niveles óptimos. Por ahí hemos intentado enfocar el primer mensaje hacia el grupo. Abriéndonos y siendo muy sinceros en el mensaje. Hay mimbres para construir algo muy interesante. Es una plantilla que tiene energía, que tiene perfiles interesantes que permiten tener complementariedades a tener en cuenta (sic), hay jugadores con capacidades para relacionarse, para atacar los espacios, jugadores con buenas trayectorias en años anteriores... me parece una plantilla muy interesante, que ha demostrado que es capaz de hacer cosas muy bonitas", declaró Velázquez.

El técnico salmantino insitió en que llega a Zaragoza "con la máxima ilusión, con pasión por este bendito deporte y confiando en jugadores que son de alto nivel". Hizo especial hincapié en que este club "representa a una grandísima institución", de modo que "los jugadores y, el primero de todos el entrenador, tenemos que tener la personalidad y el coraje para soportar lo que representa una institución tan grande como el Real Zaragoza".

Velázquez puso énfasis en decir que "venimos a dejarnos la vida por lograr los objetivos", en referencia al nuevo cuerpo técnico que coge el relevo del destituido Escribá.