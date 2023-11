Cordero: "La decisión que más condiciona el modelo de un club es el cambio de entrenador"

Juan Carlos Cordero es el motor del fichaje de Julio Velázquez como segundo entrenador titular del Real Zaragoza en esta temporada 23-24 tras la destitución de Fran Escribá el pasado sábado. El ejecutivo murciano, como director deportivo de la SAD, ha acudido a su entorno más cercano de relaciones en el mundillo futbolístico, a su agencia de representación de cabecera y a sus vínculos más habituales en la última década y media, para consumar la contratación de Velázquez como nuevo técnico blanquillo.

El cartagenero habló en la presentación del preparador salmantino este martes a última hora de la tarde en La Romareda. "Hemos pasado muchas horas juntos hasta tomar esta decisión", le dijo al director general, Raúl Sanllehí, cuando este le dio la palabra en la rueda de prensa, o similar, que tuvo lugar en el estadio municipal. Cordero quiso poner énfasis en "lo difícil que ha sido tomar esta determinación en el ámbito personal", en recuerdo al cesado Escribá.

Ya en cuestiones puramente prácticas relativas a su labor en el Real Zaragoza, Cordero apuntó seguramente a la razón por la que se ha retardado tanto la decisión de destituir a Escribá y cambiar de técnico: "Con seguridad, la decisión que más condiciona el modelo de desarrollo deportivo en un club es el cambio de entrenador", indicó con contundencia antes de dar más explicaciones a su aseveración.

"Esto es así porque estás largo tiempo generando una idea de equipo, un proyecto, con unos jugadores y, de repente, es volver a partir de cero", dijo con su habitual claridad de discurso. A Cordero no le gusta cambiar de técnico a mitad de temporada. Le supone un quebranto enorme en su labor.

"Es un tópico. En el fútbol estas cosas siempre van a seguir repitiéndose. Pero siempre pasa lo mismo. Preguntarnos si era el momento o no de hacerlo... si nos ponemos antes del partido de Elche yo creo que no, porque con una victoria allí nos hubiésemos puesto cerca de los puestos de arriba. Pero después de la semana compleja que hemos vivido, de cómo fue el partido de Copa y las sensaciones que nos transmitió el equipo el sábado contra el Huesca, no solo la derrota, hizo que tuviéramos ya sí dos opciones encima de la mesa, evidentemente", abundó Cordero para justificar el despido de Escribá y la llegada de Velázquez.

Esas dos posibilidades que se barajaron en la noche del sábado y durante la madrugada del domingo fueron "la continuidad de Fran o la llegada de otro entrenador", subrayó Cordero, que justificó su praxis profesional. "Yo creo que se han hecho los pasos correctos, meditados. Sin mirar solo por la derrota y las sensaciones, sino con frialdad, al día siguiente. Mi paso, el domingo, fue el de ir a conocer a un entrenador por si nos convencía para afrontar el cambio y lanzar así un mensaje, sobre todo, a los jugadores", añadió el ejecutivo deportivo del club.

El cercano -ya- mercado de invierno, que tendrá lugar en enero (faltan 40 días), también fue motivo de demanda de información en la figura de Cordero. "Hay que esperar a que Julio Velázquez conozca bien en primera persona a la actual plantilla. Quedan 5 jornadas hasta el final de diciembre. En dos o tres partidos habrá que sentarse con él, ver qué rendimiento han tenido los jugadores en esta fase final de la primera vuelta y, antes de Navidad, valorar qué opciones hay para mejorar la plantilla. Como siempre digo, habrá que mirar bien el control financiero, que nos va a marcar por dónde podemos ir", dijo sin tapujos.