"No jugar el jueves la Copa ha sido una faena", subraya Escribá a 48 horas de recibir al Oviedo

Llega el siguiente partido de liga, el 14º para el Real Zaragoza, este lunes ante el Real Oviedo en La Romareda. Debería ser el eslabón que se uniera con la cita copera en Onteniente ante el modesto Atzeneta valenciano, de Tercera RFEF, pero ese duelo se suspendió por cuestiones meteorológicas y el equipo debió volverse en autobús a casa sin consumar ese paso competitivo, que queda aplazado 12 días, para dentro de dos semanas. Para Fran Escribá y la plantilla, lejos de ser mera anécdota, la extorsión por este cambio de paso es mayor de lo que puede parecer a simple vista.

"Es una faena. Por todo lo que supone tener que hacer de nuevo ese viaje. Nos trastoca lo que ha pasado con la suspensión del partido de Onteniente y el tener que hacer el viaje sin jugar. Las cargas de trabajo de la semana estaban pensadas para disputar un partido de 90 minutos, al menos, de por medio. El jueves no se entrenó porque era el partido la sustancia del día. Y a partir de ahí llevamos todo alterado", relató Escribá.

El técnico zaragocista pensaba estar ahora mismo en unas circunstancias diferentes que, por lo acontecido en Onteniente, no se han dado. "Era el momento de que jugara determinada gente, que tuvieran minutos, que cogieran buenas sensaciones. Esperábamos hacer un buen partido y ganar. Y eso nos iba a reforzar, aunque fuese en Copa y en una competición distinta. Todo ayuda en estos casos. Y nada de eso ha ocurrido. Entiendo que no se podía jugar, la prioridad era la seguridad de las personas. Pero, en el fondo, nos ha trastocado mucho en lo deportivo y hemos debido cambiar las pautas", insistió Escribá al rememorar los hechos de las últimas dos fechas.

El valenciano tiene asumido que este duelo ante los asturianos no es uno más. Aunque la liga es larga y resta un mundo, un tropiezo (otro más) del Real Zaragoza podría derivar en efectos insondables a día de hoy. "Cuando vienes de una racha que no es buena, lo que necesitas es sumar de a 3. Lo más justo hubiera sido que ahora tuviésemos 4 o 5 puntos más en la tabla, pero lo cierto es que no los tenemos. Necesitamos ganar estos 3 puntos, sobre todo por nuestra afición", admite Escribá.

El Oviedo obliga a retomar el delicado chip de la liga

El cuerpo técnico y los futbolistas del Real Zaragoza están readaptándose al mediambiente de la liga, donde el presente les exige sobremanera para no acentuar el grado de su crisis de solvencia futbolística y, sobre todo, de resultados. Una racha de 6 puntos sumados de los últimos 24 disputados los tiene en entredicho. El Oviedo va a ser su siguiente examen.

"El Oviedo es un equipo que ha mejorado mucho y, además, ha cambiado su forma de jugar. Antes era mucho más directo, con poca elaboración, y ahora es todo lo contrario. Tiene jugadores de mucha calidad, que se mueven de forma muy asociativa. Acumulan mucha gente por dentro. Nuestro plan es quitarles el balón, no nos gusta jugar replegados. Habrá fases de ese tipo, pero hemos de tener la pelota y atacar", dijo Escribá en rueda de prensa este sábado.

En el ámbito de los nombres propios, los tocados Toni Moya y Maikel Mesa (con sendas molestias musculares) parecen evolucionar favorablemente, en especial el segundo. "Moya y Mesa, yo creo que van a llegar. Sobre todo Maikel Mesa, es mucho más claro. Moya tiene una contractura molesta. Va a entrenar estas dos sesiones y depende de sus sensaciones. Mesa ya trabajó bien ayer viernes", aclaró Escribá.

Francho, que suma dos meses de baja tras una seria lesión muscular sufrida en Cartagena el 10 de septiembre, parece que ya sí puede ser incluido en la convocatoria. "Creemos que ya está bien. La molestia que tiene no es ya parte de la lesión sino que se trata de la tirantez propia de la rehabilitación de un daño así. Tiene buenas sensaciones y viene completando casi todos los entrenamientos. Creo que va a estar disponible", anticipó el entrenador blanquillo.

En relación a la alineación, nada dejó dicho, como es su costumbre. Eso sí, sugirió la titularidad de Mollejo, goleador el último día en Burgos.

"Mollejo está en buen momento. Soy un entrenador que miro mucho los momentos de los jugadores e intento aprovecharlos. Ahí está el ejemplo de Grau, que empezó sin jugar y ahora es titular. Mollejo activa a todo el mundo y es ahora mismo una pieza importante para el equipo. Cuando un jugador aprovecha su oportunidad, no suelo quitarlo", expuso Escribá.