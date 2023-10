Escribá: "No soy un técnico que suela hacer muchos cambios"

Fran Escribá emite tranquilidad, es el mensaje de la semana tras la nueva derrota cosechada el pasado domingo en La Romareda frente al Alcorcón (0-2). Antes de partir hacia Gijón este viernes, a 24 horas de jugar en El Molinón ante el Sporting, el entrenador del Real Zaragoza volvió a actualizar el estado de las cosas en el equipo, que es 5º al inicio de la 11ª jornada, con 19 puntos, a 2 del líder (Tenerife) y a solo uno de la zona de ascenso directo.

"Tienes que pasar página. Una cosa es la decepción por haber perdido un partido, pero luego has de pensar ya en lo que viene. Hubo enfado, decepción. Pero analizamos las cosas que no salieron bien y, del mismo modo que no nos quedamos parados en las victorias, no lo hacemos en las derrotas", comenzó detallando Escribá con su discurso pausado.

"En general, revisando el partido, me quedo con la misma sensación inicial, incluso mejorada: el equipo hizo una gran primera parte ante el Alcorcón. Solo perdimos por nuestros propios errores", insistió el técnico utilizando el último choque como punto de partida para la cita de Gijón. Su valoración no es, por lo tanto, tan negativa como la general del zaragocismo.

Todo el mundo es consciente de que hay un antes y un después de la última semana, la de los tres partidos en 7 días, con casi una veintena de bamboleos en las alineaciones iniciales del equipo, que carece de rostro firme en el primer cuarto de la liga en su formato. "En general, yo no soy de muchos cambios. En Andorra, como se ganó, nadie dio importancia a las novedades que hubo en la alineación y ese día sí que jugaron muchos futbolistas de los que no estaban siendo habituales. Es el resultado lo que hace ver de una u otra forma la gestión del equipo. Contra el Alcorcón jugó un equipo con más titulares y, al perder, sí se señaló este aspecto. No soy un técnico que suela hacer muchos cambios de golpe", subrayó.

El preparador valenciano prosiguió con sus lecturas de la situación. "Hay jugadores que están en el nivel de rendimiento esperado o superior y, naturalmente, otros que están por debajo. No voy a sacar conclusiones por un solo partido. Me quejo del resultadismo que suele haber en los análisis, no voy a tomar decisiones por un solo día. Si yo no confío en un jugador, no jugaría. El año pasado ya lo demostré con varios", apuntó.

Escribá está en el centro de las críticas de forma paradójica. El Real Zaragoza se mueve en el grupo de cabeza, ha firmado un tramo de competición con una puntuación elevada, pero es fuente de dudas porque su curva de rendimiento, tras un inicio extraordinariamente bueno, lleva cinco jornadas en evidente descenso. "Para ser honesto, no merecimos ganar los 15 puntos en los primeros cinco partidos porque hubo algunos en los que pudimos perder algún punto; del mismo modo que creo que no hemos merecido sumar solo 4 de los últimos 15 puntos. Los dos partidos perdidos en casa (Mirandés y Alcorcón) en concreto, es difícil entender que se escapen. El equipo merece llevar algún punto más en este último tramo", analizó con franqueza.

No ve los problemas que se aprecian desde fuera

El preparador zaragocista, al contrario de lo que pulula entre el zaragocismo en el último mes, no está insatisfecho con el juego de su equipo. "El domingo ante el Alcorcón, el equipo salió al campo en la línea de lo que habíamos preparado. Generó ocasiones, atacó, fuimos muy ofensivos. Pero es cierto que sufrimos errores individuales que nos condicionaron", insistió.

Escribá matizó que no hay pérdida de confianza en el grupo por esta mala racha. "No la hay. Sucede que, de repente, lo que te estaba saliendo bien, por las cosas del fútbol, empieza a salirte mal. El ejemplo de los dos últimos partidos en casa, con la expulsión y los dos fallos claves, es claro. Estos dos partidos, en una racha de suerte, se hubieran ganado los dos. Quedan 32 partidos y estoy convencido de que vamos a ganar muchos más que los que vamos a perder", dijo para envolver el deslavazado presente en la máxima naturalidad de las cosas.

En Gijón, desde su convencimiento de que el juego del Real Zaragoza no es tan deficiente como parece y se está evaluando desde fuera, Escribá cree que todo va a volver al positivismo. "Que no estamos jugando bien... es una lectura. La gente, al final de un partido, se queda con lo que se tiene que quedar, que es irse a casa contento o enfadado con el marcador. Cualquiera que vea los 45 primeros minutos contra el Alcorcón verá que es una muy buena primera parte y se hizo todo lo que se nos pide y se dice que no hacemos: encaramos, fuimos verticales, sacamos centros al área, sacamos tiros a puerta, el equipo generó muchas cosas. Pero nos fuimos al descanso 0-1 y eso afeó esa primera parte. Es de lo mejor que hemos hecho hasta ahora", explicó ante una pregunta relativa a las máculas que presenta su equipo desde, incluso, parte de la impecable racha de victorias del principio.

"Es verdad que ese tipo de virtudes y situaciones las habíamos perdido en las semanas anteriores. Pero el último día mejoramos. Hay que recuperar lo que nos hizo fuertes el año pasado: ser muy ordenados, ser defensivamente potente y mejorar la efectividad en el área rival, esto último es cierto. Debemos generar más ocasiones y ser más eficaces. Llegamos a la jornada 6 con unas cifras goleadas muy buenas, alta a favor y muy baja en contra y, desde entonces, todo esto ha cambiado. Hay que revertir esta situación", concluyó con sinceridad.