Lluís López: "Entendemos nuestro alrededor, no hay que dudar y sí unirse en el vestuario"

Lluís López, uno de los cinco capitanes del equipo en esta temporada 23-24, ejerció de portavoz del vestuario este miércoles, aún bajo los efectos de la nueva derrota del Real Zaragoza sufrida ante el Alcorcón el pasado domingo. El defensa catalán describió cómo se vive en el grupo la crisis de juego y resultados del último mes, que ha bajado la euforia inicial del zaragocismo de forma ostensible. Hay necesidad de análisis psicológico dentro del grupo por primera vez en lo que va de curso.

"Siempre, después de perder, es complicado. Pero el mensaje que queremos transmitir es de tranquilidad. Se están haciendo las cosas bien. Hay días en que salen bien, otros en los que no salen tan bien. Nos duele no haber podido ganar los últimos partidos en casa, delante de nuestra afición. Pero el mensaje es ese: tranquilidad absoluta", dijo de entrada el central, seleccionando la idea principal que va a reinar durante toda la semana antes de viajar a Gijón para jugar en El Molinón el sábado.

"Ni todo era tan bueno en las primeras cinco jornadas ni ahora es tan malo en las cinco siguientes, cuando no hemos sacado los resultados que esperábamos. El entrenador nos ha transmitido a los jugadores este mismo mensaje. Tranquilidad. Se ha insistido en que tenemos una muy buena plantilla para poder estar arriba en la tabla. La liga es muy larga y dura y habrá rachas", apuntó en la misma dirección, comentando parte de la conversación mantenida por la plantilla con Fran Escribá al principio de la mañana.

No se traslada desde dentro una razón clara del motivo del bajón de rendimiento en las recientes cinco jornadas. "Si lo analizamos, en los cinco primeros partidos donde sacamos 15 puntos de 15 disputados, si hubiéramos empatado alguno de ellos no hubiera pasado nada. Y si en alguno de los últimos en los que no hemos ganado, si lo hubiésemos hecho tampoco sería extraño. Ha habido unas circunstancias especiales, como la expulsión de Sergi Enrich la semana pasada (ante el Mirandés) o los dos errores puntuales del equipo frente al Alcorcón. No hay que darle vueltas a ciertas cosas. Creo que el equipo está en la misma línea desde el principio", aseguró Lluís López.

Lluís solo ha jugado en un partido de los 10 dirimidos. No está contando demasiado en los planes de Escribá en este primer cuarto de la liga. De este modo ha explicado su sentir: "Han sido semanas difíciles en las que me he dedicado a trabajar y apoyar al grupo. Respeto totalmente las decisiones que toma el entrenador. El fútbol es un deporte de equipo. En mi carrera, he tenido partes en las que he jugado bastante o mucho y, por eso, otros compañeros no jugaban porque yo lo hacía. Entiendo que esto es cuestión de trabajar y de ponérselo difícil al entrenador. Si su decisión es que yo no juegue, adelante. Yo estoy con mis compañeros, con el cuerpo técnico, porque hay un momento en el que el equipo va por delante de cualquier cosa. He de esperar mi momento. La temporada es muy larga", se explicó.

Lluís López dejó una reflexión particular sobre el fútbol del presente. "Yo es que no creo mucho en esto de los sistemas de juego. En un mismo partido, hay variantes, hay movimientos que evitan que haya un esquema u otro. Creo que el equipo entiende bien las ideas que intenta transmitir el entrenador y lo plasma en el campo. En la mayor parte de los partidos hemos sido superiores", razonó.

El defensor zaragocista, que conoce el ascenso a través de su paso por el Espanyol hace tres años, hizo una recomendación: "Hay que darle valor a cada punto, no entrar en rutinas de entrenamientos durante cada semana y de jugar cada fin de semana. Cada cosa que se hace es importante para estar al final en el objetivo. Luego, las ultimas jornadas son siempre las decisivas. Durante el año, habrá partes buenas y partes malas, pero hay que vivirlas con absoluta normalidad. Entendemos lo que pasa ahora a nuestro alrededor y, ante esto, no hay que dudar y sí unirse dentro del vestuario", dijo López.

Por último, centró la mirada ya en el duelo del sábado ante el Sporting en Gijón. Un primer examen sobre el carácter del equipo en este año que tan bien empezó y que ahora está metido en curvas. "Es un campo complicado, el Sporting no ha perdido en casa. Intentaremos plasmar las ideas del entrenador en el partido, estudiar las tácticas que emplean ellos y, a partir de ahí, tratar de ser mejores", concluyó, reflejando el método semanal de preparación de cada partido en el apartado técnico del Real Zaragoza.