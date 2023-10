La convocatoria del Real Zaragoza para Gijón se queda en 22 futbolistas

Por primera vez en lo que va de temporada, Fran Escribá no completa el cupo de los 23 jugadores que la normativa permite inscribir en el acta de cada partido. El técnico del Real Zaragoza se lleva 22 hasta Gijón, consecuencia de las bajas acumuladas con el paso de las semanas, a las que nuevamente se ha sumado este fin de semana el internacional sub-21 con España Alejandro Francés.

Con Nieto fuera de órbita por su grave lesión y operación quirúrgica, Francho aún en proceso de rehabilitación de su más que ordinaria rotura muscular y Cristian Álvarez convaleciente asimismo de una dolencia en un muslo, esta vez Escribá no ha querido forzar la presencia de un futbolista del filial que ayudase a alcanzar los 23 expedicionarios que desde las 14.00 de este viernes se desplazan hasta Gijón por autopista.

Sí que se lleva tres porteros, como ya se ha institucionalizado en muchos clubes, repitiendo llamada el filial Acín (ya estuvo el domingo en el banquillo frente al Alcorcón). Pero no fuerza la gestión a través del RZD Aragón, seguramente para no debilitar al equipo B que dirige Emilio Larraz en Segunda RFEF. Solo permanece en el grupo el centrocampista Vaquero (que aún no ha debutado con el primer equipo en partido oficial), además del ya ascendido definitivamente Borge, según declaró recientemente el propio Escribá.

Los 22 convocados son Poussin, Rebollo, Acín, Gámez, Luna, Borge, Lecoeuche, Jair, Lluís López, Mouriño, Grau, Aguado, Moya, Vaquero, Maikel Mesa, Bermejo, Valera, Mollejo, Manu Vallejo, Azón, Sergi Enrich y Bakis.

El equipo llegará a Gijón en torno a las 20.30 tras invertir toda la tarde en la carretera, vía Bilbao. Esta vez se hospedará junto al estadio, en el Hotel Zentral Gijón Rey Pelayo. El regreso a Zaragoza está previsto, también por autovía, nada más concluir el partido del sábado, por lo que la plantilla llegará a casa bien avanzada la madrugada del domingo.