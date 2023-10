Francho, tras cinco semanas de baja, aún deberá estar parado un tiempo más

Francho Serrano cayó lesionado, con una rotura muscular en la zona isquiotibial de una de sus piernas, en la tarde del 10 de septiembre en el partido de la jornada 5 jugado por el Real Zaragoza en Cartagena.

Está finalizando, por lo tanto, la quinta semana de baja a consecuencia de esa dolencia, que tuvo lugar en los últimos minutos del choque en Cartago Nova (de hecho, Francho no fue titular ese día y salió en el segundo tiempo) y, a ojos de los aficionados y de las propias cámaras de televisión, no fue algo palpable, pues no dejó ningún gesto ni detalle visual que mostrara el daño que se hizo.

El rasgado del músculo, por sus características y localización próxima al tendón, ha ido más allá de la normalidad en este tipo de lesiones. Donde normalmente suelen ser necesarias tres o cuatro semanas de rehabilitación, Francho va a necesitar más tiempo, como ya es patente, sobrepasando el mes y medio con seguridad, a expensas de su evolución.

Este sábado, 13 de octubre, el entrenador, Fran Escribá, dejó una brevísima pincelada del caso Francho en la rueda de prensa previa a viajar a Gijón: "Sé que le van a hacer una prueba de control ya, no sé si hoy o mañana, para ver cómo está. Las sensaciones son muy buenas, pero vamos a ver. Vamos a esperar la prueba de control y lo que nos diga el doctor. Pero la sensación es que está mucho mejor", dijo el técnico al ser preguntado por cuándo espera recuperar el concurso del mediocampista zaragozano.

La ausencia de Francho, gemela en el tiempo con exactitud con la del lateral zurdo Nieto (también lesionado, este de mayor gravedad, en Cartagena), coincide con el tramo de partidos en los que el rendimiento global del equipo ha bajado sus prestaciones, es decir, las últimas cinco jornadas ante el Racing de Santander, Racing de Ferrol, Mirandés, Andorra y Alcorcón. La cita de Gijón en pocas horas será la sexta falta de Francho. Y el sábado que viene, en La Romareda ante el Eibar, la séptima, con seguridad. A partir de ahí, ya en puertas de noviembre, habrá que ver cuánto más se alarga esta importante merma en los planes tácticos del equipo.