El entrenador del Real Zaragoza viaja a Gijón "sin hacer lecturas más allá" sobre el partido

Fran Escribá y la plantilla del Real Zaragoza parten a primera hora de la tarde de este viernes 13 de octubre rumbo a Asturias. El sábado a las 18.30 les aguarda una dura prueba en Gijón, ante un Sporting infalible por ahora en su estadio de El Molinón. El técnico zaragocista ha dibujado grandes trazos de lo que espera encontrarse y aplicar sobre el césped, ante la lupa de aumento de todo el zaragocismo tras el bajonazo de rendimiento del equipo observado en el último mes.

"Jugamos ante un rival que genera muchas ocasiones, que hace partidos con muchos goles. Es una prueba de fuego importante para nosotros. Habrá que contenerles bien y atacarlos mucho. Si queremos ganar en Gijón no solo podemos pensar en mantener nuestra portería a cero", declaró Escribá este viernes antes del viaje a tierras asturianas.

"El Sporting es un equipo que en su casa está siendo perfecto. Ha ganado los cuatro partidos jugados allí. El Molinón genera un ambiente bonito, con su gente muy entregada, un poco como sucede en Zaragoza. Tiene una plantilla muy completa. Será dificilísimo", abundó para dotar de contexto el enfrentamiento con los gijoneses a orillas del Cantábrico.

Escribá elude cualquier tipo de presión añadida sobre su persona y el equipo en general que pueda derivarse de la mala dinámica adquirida por el equipo en el último tramo de la competición y pese a seguir en los cinco primeros puestos en la clasificación. "No le doy importancia a este partido a medio o largo plazo. Vamos a ganar por ganar, porque siempre lo debemos hacer, no porque haya algo más. Solo cuando lleguemos a los 10 últimos partidos será el momento de la verdad. Y ahí estaremos donde todos queremos estar. Le doy valor a este duelo con el Sporting pero no hago otras lecturas más allá", redundó para hacer un recorte y un requiebro a cualquier valoración extraordinaria que, desde fuera, se quiera añadir a un posible nuevo traspié del Real Zaragoza.

Poussin, Cristian, la portería y la baja de Francés

Uno de los puntos de máxima atención en este partido ante el Sporting el El Molinón va a ser para el zaragocismo la portería. La ausencia por lesión de Cristian Álvarez, el titularísimo desde hace 7 años, abrió la opción del debut el pasado domingo en La Romareda al francés Gaetan Poussin, fichaje estival. Su estreno quedó estigmatizado por dos fallos gruesos que patrocinaron el 0-2 final ante el modesto Alcorcón. Tras este singular episodio protagonizado por el guardameta galo, Gijón va a ser un examen de reválida para él, pues Cristian no está aún con el alta médica.

"Poussin se quedó fastidado el domingo pasado. Fue una toma de decisiones equivocada. Nunca debimos sacar balones por dentro. Pero en la portería estuvo bien. Ha entrenado bien y es un profesional, con experiencia. Sabe que no tiene más importancia y que todos nos equivocamos. Está recuperado", dijo Fran Escribá sobre el nuevo portero zaragocista, que repetirá como titular en el estadio asturiano.

Y es que el argentino Álvarez necesita de más días de pausa para recuperarse de su microrrotura muscular en un muslo que sufrió en Andorra hace 8 días: "Cristian está muy bien, pero no vamos a correr riesgos, en ningún caso. No le da para llegar a este partido en condiciones. A lo mejor, creo, estará en condiciones de volver la semana que viene", añadió el entrenador zaragocista.

En Gijón, Escribá pierde también a Alejandro Francés, de nuevo convocado por la selección sub-21 de España y ausente durante 10 días en una nueva ventana de partidos FIFA en la que la Segunda División española es la única liga importante del mundo que no se detiene. "Ante la baja de Francés, la cosa está entre Mouriño y Lluís López, está claro", se limitó a apuntar el preparador blanquillo, dando por hecho que Jair es intocable esta vez.

Del resto de la alineación, donde se espera algún cambio, Escribá no dio señal alguna, como es habitual en sus previas. Eso sí, satisfecho como se mostró por el buen juego del Real Zaragoza en la primera parte ante el Alcorcón, no es desdeñable que esta vez su postura se aproxime mucho a la de confiar en la mayoría de los que fueron titulares frente a los madrileños. Como siempre, la opacidad preside el método de Escribá antes de un partido.