Escribá: "Somos más peligrosos con Azón"

Dentro de una semana eterna con el Racing de Ferrol como punto de referencia, Fran Escribá enunció los asuntos principales de cara a un partido en el que el Zaragoza intentará sostenerse como invencible y remarcar su evolución como equipo. El técnico, no obstante, no cree que la producción ofensiva, gran debe del líder, sea escasa. Escribá pide verticalidad como receta y puebla de elogios a Iván Azón, presumible titular este lunes. “Iván nos da mucho, cuando él salió tiramos al Racing quince metros atrás, pero hay que poner a los mejores y ser justos a la vez. Y tanto él como Francés venían de estar diez días con la selección Sub-21… Iván genera siempre mucho ruido con su dinamismo y percute. Somos más peligrosos con él”, comenzó Escribá en su explicación.

También el técnico siguió su defensa incondicional de Sinan Bakis, vacío aún de gol: “Es un chico maduro y no lo veo agobiado. No tiene motivos. Seguro que a sus íntimos les dice que aún no ha marcado, pero entrenando está tranquilo y sin ansiedad. Yo confío en él y él tiene que confiar en su trabajo. Lo mismo nos pasó el año pasado con Giuliano cuando estaba atascado”. En los dos últimos partidos, el turco-alemán ha compartido eje ofensivo con Maikel Mesa, una fórmula a la que le ha faltado profundidad y movimientos de ruptura y le ha sobrado balones al pie para estirar el equipo. Sobre las funciones y posición del canario, Fran Escribá argumentó: “Yo creo que puede jugar de interior, de segundo delantero y hasta de medio ofensivo. Es muy versátil y puede jugar en dos o tres posiciones. En la pretemporada me gustó mucho de segundo delantero, pero hay partidos, como en Tenerife, que no le dimos un balón. Él siempre se ofrece entre líneas, pero si a un delantero no le llega un balón en condiciones, eso le afecta. Y lo mismo le pasa a Bakis, al que el otro día no le dimos un balón. Yo estoy muy contento con Maikel Mesa como interior o como segundo delantero, pero hay que surtirle de balones”, señaló.

Escribá busca soluciones para que su equipo inicie mejor las jugadas y las desarrolle con menos horizontalidad y parsimonia. “Hemos valorado tener mejor salida desde atrás y que los medios hagan más pases verticales y menos horizontales”, indicó, aunque descarta que al equipo le falte producción ofensiva pese a que reconoce que contra el Racing apenas se dio trabajo al portero rival. “Existe al runrún de que al equipo le está costando más en los dos últimos partidos, pero ninguno de los anteriores los habíamos ganado fácil. La categoría es así. Sí es verdad que al Racing lo probamos poco. No hubo menor producción ofensiva, pero tiramos menos veces a puerta. Nieto nos daba un rendimiento espectacular por la izquierda. En parte nos limitó tener sólo una banda profunda, pero no es nada preocupante y hemos trabajado para mejorarlo”, subrayó.

Escribá analizó la baja de Francho como posible causa de los defectos creativos del equipo. “Siempre digo que Francho es distinto a los otros tres medios centros que tenemos, porque es un jugador que divide con el balón. Los otros tienen muy buen pie, pero deben conducir y dividir más. No se pueden limitar sólo al juego posicional y a distribuir. Y con Toni Moya ya lo hemos hablado porque puede hacerlo”, apuntó.

Del rival, el técnico resaltó su poderío como local. El Racing es un equipo vertical, agresivo y con confianza en su estadio. “Tiene unos números en su casa muy brillantes y será un partido muy difícil. Tienen gente de banda muy veloz, que llegan y centran para sus rematadores. Tienen jugadores muy interesantes y están haciendo muy bien las cosas. Tendremos que estar muy bien, si queremos ganar o puntuar”.