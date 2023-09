Horario y dónde ver el Racing de Ferrol-Real Zaragoza

El Real Zaragoza defiende liderato de la Segunda División española contra el Racing de Ferrol. El equipo de Fran Escribá visita a los gallegos, recién ascendidos a la categoría pero que ya suman nueve puntos y figuran como una de las grandes revelaciones, en la séptima jornada de liga.

El conjunto aragonés quiere seguir mostrándose como un conjunto fiable, como hasta ahora. De momento suma cinco victorias y un empate en las primeras jornadas, un balance histórico que ha desatado la ilusión entre el zaragocismo.

No obstante, no hay que perder de vista que alguno de estos encuentros el Real Zaragoza no ha sido superior a sus rivales en juego. Especialmente, en sus visitas a Tenerife y Cartagena; y también en el precedente más reciente, el empate a un gol contra el Racing de Santander.

El técnico valenciano está teniendo una semana larguísima -de viernes a lunes- para preparar el duelo contra el Racing de Ferrol. Contará con las bajas de Carlos Nieto, Quentin Lecoeuche y Francho Serrano, todos ellos lesionados.

El mayor problema se le presenta en el lateral zurdo, donde Fran Escribá deberá escoger entre Francés y Borge después de que la pasada jornada no quedase contento con el rendimiento que la defensa ofreció con Fran Gámez en ese carril, a pierna cambiada.

¿Cómo seguir el partido?

El encuentro entre el Racing de Ferrol y el Real Zaragoza, correspondiente a la séptima jornada de esta Segunda División, se juega este lunes 25 de septiembre a las 21.00 en el estadio de A Malata de la ciudad gallega de Ferrol. Se podrá seguir en un completo directo en heraldo.es, donde además se publicará la crónica del partido, las reacciones, los reportajes... En televisión, se emitirá por los operadores habituales de LaLiga Hypermotion.