Carlos Vicente: "El Real Zaragoza va a estar muy arriba, seguro"

El Racing de Ferrol cuenta con un elevado porcentaje de jugadores aragoneses y/o con pasaddo zaragocista. Los defensas Enrique Clemente y Julián Delmás, el centrocampista Jesús Bernal y los delanteros Sabín Merino y Álvaro Giménez, además de Carlos Vicente, erigido en su gran revelación en la banda derecha.

Un porción del éxito del Racing de Ferrol tiene denominación de origen Aragón.

Sí. Es cierto que estamos bastantes jugadores con pasado en el Real Zaragoza. Pero el éxito del Racing de Ferrol es más bien colectivo. Hemos comenzado la temporada sumando, y eso siempre es muy importante. Mucho más tratándose de un recién ascendido a la Segunda División.

En cualquier caso, la inercia parece muy favorable: acaban de ascender desde la potente Primera RFEF.

Se lo iba a decir. Quedamos once jugadores de la pasada temporada. Esto es, un bloque de futbolistas importante. Además, los fichajes que se han hecho han potenciado el equipo. Antes ya teníamos un buen conjunto. No era sencillo quedarnos el año pasado por encima del Deportivo de La Coruña, del Córdoba, del filial del Real Madrid o del Alcorcón, que finalmente también logró ascender en el ‘play off’. Pienso que estábamos haciendo bien las cosas y ahí seguimos.

¿Esperaba verse ahí, bien posicionado en la clasificación?

Esperaba que el equipo funcionara y, afortunadamente, el Racing de Ferrol está funcionando. Y cuando las cosas funcionan, sueles sumar más. Luego está la suerte, que también influye. Por ejemplo, el otro día perdimos el primer partido de la temporada. Fue ante el Éibar, que iba muy mal clasificado y, sin embargo, es contra el mejor equipo con el que hemos jugado hasta ahora.

También ganaron en Elche, un teórico aspirante al ascenso.

Eso fue en la primera jornada. Ganamos a domicilio ante un gran rival. Ellos tuvieron oportunidades en la primera mitad y no marcaron. Nosotros sí supimos hacer un gol y luego, sobre todo, lo defendimos. Fue una victoria de mérito ante un Elche que seguro estará bien clasificado.

Y el Real Zaragoza, ¿también lo ve arriba?

Todo el mundo sabe que el Zaragoza luchará por el ascenso.

¿Por qué?

Por todo.

¿Por todo?

Sí, por todo. Sigo al Zaragoza. Soy de Zaragoza y tengo muchos amigos allí, además de mi familia. Tiene una plantilla amplia y un buen equipo. Es importante tener buen equipo, pero, cuando vienen las lesiones, es fundamental tener plantilla, tener banquillo. Y el Zaragoza lo tiene este año. También hay otros factores.

¿Por ejemplo?

Su afición. Es increíble la cifra de abonados que tiene el Zaragoza. El ambiente es el ideal para lograr el ascenso este año. Va a estar muy arriba, seguro. Nosotros, el Racing de Ferrol, comenzamos muy bien la pasada temporada. Los aficionados empezaron a empujar muchísimo, creándose un ambiente óptimo para lograr el ascenso que logramos. Es lo que perfectamente puede pasar en Zaragoza.

¿Qué destacaría del Zaragoza?

Tiene un equipo muy bueno. Y, sobre todo, recambios que aportarán cuando sean necesarios. Marc Aguado está a un nivel increíble. Maikel Mesa también ha comenzado muy bien. Lo tiene todo para lograr el objetivo.

¿A qué equipos más ve en la lucha final por subir a Primera?

Indiscutiblemente, el Espanyol. El Levante, también, aunque no tenga tanto potencial como la pasada temporada. El Tenerife también me ha gustado mucho cuando lo he visto. Es un conjunto que sabe a qué juega. El otro día también me pareció un buen equipo el Eibar, aunque haya iniciado mal la temporada.

Y ustedes, ¿hasta dónde puede llegar el Racing de Ferrol?

Nosotros tenemos que hacer nuestra temporada. Hasta el momento, nos están saliendo bien las cosas. El Racing de Ferrol está dando la cara todos los días, y eso es algo fundamental para lograr cualquier objetivo. Sabemos lo que hacemos tanto cuando tenemos el balón como cuando no. Somos un equipo incómodo para el rival y también sabemos crear cuando tenemos la pelota. Vamos a competir, seguro.

¿También ante el Real Zaragoza?

Por supuesto. Tenemos opciones y las vamos a explotar. Todos los días hemos estado ahí, y ante el Zaragoza no va a ser menos.

Pese al pasado zaragocista...

Fue un tiempo muy bonito el que pasé en el Real Zaragoza. En juveniles, con Javier Garcés; en el Aragón, también con Garcés. Después, tuve que buscarme la vida. A aquí estoy. Mi hermano (su gemelo, David), también juega en Segunda, en el Mirandés. Y aquí, en Ferrol, con exzaragocistas como Enrique Clemente, un defensa con una salida de balón increíble. Y Julián Delmás, en la defensa. Y Jesús Bernal, en el medio. Y arriba, con Sabín Merino y Álvaro Giménez.

¿Mereció la pena tanto esfuerzo, tantos desvelos desde que comenzara de chavalito con su hermano en Helios?

Claro que sí. He llegado hasta aquí gracias a toda esa ilusión. En Ferrol, una ciudad maravillosa, vivo solo, pero estoy muy bien. Mis padres vienen a verme, estoy en contacto con ellos.

Hablaba del camino, de la carretera. De esa carretera que se llevó por delante la vida de otro enamorado del fútbol, Luismi López.

Me acuerdo mucho de él. Pasamos momentos imborrables jugando. A mí, el fútbol me ha traído hasta aquí. Luismi, un gran amigo y un gran futbolista, tuvo la mala suerte del accidente de tráfico cuando jugaba en el Fuentes. Siempre me quedará el recuerdo de la pasión que compartimos: el fútbol.