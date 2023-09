El Real Zaragoza como fenómeno social: un seguimiento sin precedentes

Solo algo supera el sensacional comienzo del Real Zaragoza: el movimiento social suscitado. Una ilusión sin precedentes, que se traduce en cifras récord. De abonados. De seguimiento televisivo y en redes sociales. De venta de camisetas y artículos de ‘merchandising’… En todo el periplo en Segunda División, no se había producido un fenómeno similar.

Con 28.882 socios, el 86% del aforo total, La Romareda se ha quedado pequeña. Ya no hay más carnés libres. De ahí que el municipal, como ante el Eldense (más de 26.000 personas) o el Racing de Santander (27.200), venga registrando las mejores entradas de los últimos tiempos.

Estas cifras sitúan al hogar zaragocista como el octavo campo con mayor actividad del fútbol español. Únicamente el Real Madrid (60.800), el Atlético (58.000), el Betis (50.400), el Athletic de Bilbao (45.000), el Sevilla (39.500), el Valencia (38.000) y la Real Sociedad (37.800) superan al club blanquillo en número de abonados.

“La afición ha estado detrás del equipo siempre, pero lo de este año ha supuesto un subidón sin precedentes. Alcanzar esos casi 29.000 abonados era algo impensable, pero, después de tantas campañas soportando plantillas de perfil futbolístico bajo, la gente ha respondido todavía mejor al ver un proyecto bien estructurado”, explica Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, y destaca que en los primeros partidos se están viviendo “emociones” que se extrañaban.

“Creo que el incremento de socios se debe a que al zaragocista sufridor se ha sumado el que esperaba eso, volver a sentirse reconocido. Encima hemos tenido la suerte de empezar con buen pie, lo que todavía ha reforzado más la euforia. Todos tenemos ganas de ir a ver al líder”, añade Palomar, antes de incidir en el “rejuvenecimiento” que percibe entre el zaragocismo.

“A pesar de que algunos ni siquiera han visto al equipo en Primera, se ha conseguido poner la semilla para que la afición siga creciendo. Para los chavales sería más fácil tirar para otros clubes con mayor repercusión mediática, pero no es así. El zaragocismo de cuna se sigue manteniendo, y se puede apreciar cada fin de semana en La Romareda”, añade Palomar, poniendo de manifiesto que la masa social más visible del equipo, la que cada quince días acude al campo, no se corresponde con el lugar que la entidad ocupa desde hace once años.

Y así lo prueban también otros datos menos conocidos, como el referido a las audiencias de los partidos. Más de 78.000 personas siguieron el Cartagena-Real Zaragoza de la jornada 5 a través del televisor, superando con creces las cifras del Valladolid-Elche (67.000) e incluso las del derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting de Gijón, que fue visto por casi 50.000 espectador.

Y no menos significativo fue el dato de la jornada 6, puesto que, a pesar de que el choque ante el Racing se jugó en viernes a las 21.30, más de 90.000 personas se conectaron al televisor, aventajando incluso a partidos de Primera como el Athletic de Bilbao-Cádiz (71.000) o el Getafe-Osasuna (47.000).

El club aragonés es una potencia de este sector. En su periplo en la categoría de plata, las retransmisiones de sus partidos (42) suelen superar los nueve millones de televidentes por temporada, dato sin parangón entre los rivales de Segunda. Y tampoco lo tiene el referido a popularidad en las plataformas digitales.

Con 1.900.000 seguidores en las redes sociales y más de 36 millones de visualizaciones en lo que va de temporada, el Real Zaragoza es el líder de Segunda por delante del Andorra (32 millones) y del Espanyol (28), en parte gracias a las interacciones con ‘influencers’ de relevancia como Dj Mariio o Spursito.

Según los datos publicados por la web Deportes y Finanzas, el Real Zaragoza fue el equipo más seguido durante el mes de agosto. Sumando Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok y Youtube, tuvo 2,45 millones de interacciones, casi el doble que el Oviedo (1,36 millones) y el Valladolid (1,33).

La venta de camisetas

Ahí, además del gran momento que atraviesa el equipo zaragozano, influyen las nuevas estrategias adoptadas por el departamento de comunicación. El club zaragocista se muestra mucho más activo en este área, que influye directamente en otras como la comercial.

La venta de camisetas y de ‘merchandising’ del Real Zaragoza en la temporada 2023-24, tal y como muestran los datos facilitados por la entidad, ha superado las cifras de cualquier campaña anterior. Especial mención merecen la camiseta avispa, que desde el primer momento tuvo gran aceptación; así como la bufanda edición especial del Trofeo Carlos Lapetra, que se agotó debido a su alta demanda entre zaragocistas e hinchas colombianos.

Por último, también cabe resaltar el auge blanquiazul en los colegios. Durante el verano se han ido realizando promociones para socios en la compra de material escolar, y esto se ha visto reflejado en los primeros días de clase: los niños, además de camisetas y chándales, lucen numerosas mochilas y estuches con el escudo del león. De hecho, ya se han vendido 2.500 unidades desde agosto.