Mouriño: "Dentro de la plantilla no podemos volvernos locos, esto es un sube y baja"

Santiago Mouriño, el nuevo defensa central del Real Zaragoza, llegado en el lote sinérgico de tres cesiones con matriz en el Atlético de Madrid, ya ha tenido la posibilidad de valorar su estreno en la liga española. El joven uruguayo, de 21 años, jugó sus primeros 90 minutos con el equipo zaragocista el pasado domingo en la victoria por 1-3 en Cartagena, con un notable rendimiento. Y este miércoles ha ofrecido su primera rueda de prensa como portavoz del equipo.

"Creo que hice un buen partido. El equipo ayudo a que fuera así. Me adapté bien con los demás. Obviamente, espero jugar más, porque vine a eso. Pero también hay compañeros que lo están haciendo de muy buena manera y otros, como Lluís (López) que todavía no han jugado y cuando lo hagan lo harán bien. Yo ahora estoy tranquilo", dijo el charrúa en su primera valoración.

Mouriño, inexperto en la burbuja del fútbol profesional, es todavía de discurso parco en palabras. Frases cortas y directas conforman su oratoria. "Yo vengo a sumar donde me toque. Si sigo jugando, bien; y si me toca volver a esperar, también", prosiguió en sus declaraciones, sabedor de que Francés ha vuelto de ser capitán con la selección sub-21 de España y que el viernes ante el Racing de Santander es posible que vuelva a ocupar su puesto en el once inicial.

El uruguayo, de golpeo preferencial diestro, recordó que, además de central, "en Uruguay también jugué como lateral". Y subrayó que su buena mezcla en Cartagena con Jair no es extraña porque "durante la semana practicamos todos los centrales entremezclados, rotando con cada uno, y eso ayuda a ir conociéndonos entre todos".

Mouriño dejó atrás una breve experiencia en la liga uruguaya, en un equipo de segundo nivel que venía de ascender de Segunda División en aquel país. El fichaje millonario por el Atlético de Madrid ya fue para él un cambio radical en su vida. Ahora, el siguiente eslabón, la cesión al Real Zaragoza, lo está introduciendo de veras en el fútbol europeo. Y lo ha hecho en un equipo líder, que ha empezado la liga como un cañón, ganándolo todo. Así está viviendo el jugador este choque tan grande de emociones en apenas un par de meses de su vida:

"Ya, cuando me contaron el proyecto del Real Zaragoza, fue esto lo que me convenció. Hemos agarrado esta buena racha, en un gran equipo, con mucha historia, pero quiero ir paso a paso, muy tranquilo. Si nos aceleramos, podemos tener un mal partido y romper la racha", señaló, dando muestras de que no le sorprende en exceso lo que está sucediendo.

En este mediambiente de felicidad, Mouriño habló de la afición y el ambiente que cada partido envuelve al Real Zaragoza. "Es una locura la gente... cómo lo está viviendo, nosotros también. Nos sentimos identificados con ellos. Pero nosotros (la plantilla) no podemos volverlos demasiado locos porque esto es un sube y baja. Ahora, por suerte, estamos en subida, pero hay que llevarlo con calma", dijo.

Mouriño vivió un bautismo en España lleno de exigencia. El Cartagena fue un rival que atacó constantemente y a la zaga zaragocista le obligó a mantener una atención extrema durante los 90 minutos. Esta es su primera impresión en el cotejo con lo que conoce hasta ahora, la liga de Uruguay: "Aquí en España hay mucho más ritmo. El fútbol es mucho más de ida y vuelta. Al menos, este partido de Cartagena fue así, de ir y venir. En Uruguay es todo más parado. Creo que me adapté bien. Es lo que vengo trabajando hace tiempo: la adaptación", manifestó el sudamericano.