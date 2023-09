Horario y dónde ver el Real Zaragoza-Racing de Santander

El Real Zaragoza defiende liderato contra el Racing de Santander. El equipo de Fran Escribá recibe a los cántabros en su cuarto partido al calor de La Romareda en lo que va de temporada. Juega contra un equipo que ha sumado ocho puntos en las cinco primeras jornadas, y la pasada semana se impuso (1-0) ante el Amorebieta.

El conjunto aragonés quiere seguir mostrándose como un conjunto fiable. De momento, ha cinco victorias en las cinco primeras jornadas, un balance histórico que ha desatado la ilusión entre el zaragocismo. No obstante, no hay que perder de vista que alguno de estos encuentros el Real Zaragoza no ha sido superior a sus rivales en juego. Especialmente, en sus visitas a Tenerife y Cartagena.

El técnico valenciano cuenta para este partido con los canteranos Alejandro Francés e Iván Azón, que desde este martes están en la disciplina zaragocista tras haber estado una semana concentrados con la selección española sub-21.

Para suplir al central, Santiago Mouriño fue el escogido en Cartagena y ahora está por ver si Escribá mantendrá al uruguayo en su once titular o apostará por volver a introducir a Francés.

Arriba, también está por ver si el entrenador blanquillo devuelve a Azón a la alineación o prefiere apostar por otros nombres. El abanico en la delantera es amplio. Tiene dónde escoger, en una plantilla que ahora cuenta con las bajas de Francho Serrano y Nieto, quienes cayeron lesionados en Cartagonova.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre el Real Zaragoza y el Racing, correspondiente a la sexta jornada de esta Segunda División, se juega este viernes a las 21.30 en el estadio de La Romareda. Se podrá seguir en un completo directo en heraldo.es, donde además se publicará la crónica del partido, las reacciones, los reportajes... En televisión, se emitirá por los operadores habituales de LaLiga Hypermotion.