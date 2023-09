Fran Escribá: "La idea es ganar, eso es lo primero, lo siguiente es ganar jugando bien"

Este Zaragoza mucho más solvente que brillante pretende estirar su excelente inicio de temporada con una victoria en Cartagena. Allí, en Cartagonova, el conjunto que gestiona Escribá reiterará su propuesta, una receta que en la mañana de este viernes confesó el propio técnico. “La idea es ganar, eso es lo primero, lo siguiente es ganar jugando bien. Hay que jugar lo mejor posible, pero lo primero es ganar”, reconoció.

La alineación zaragocista, que ha reiterado en su totalidad Escribá en tres de las cuatro primeras jornadas de liga, con un único cambio en el cuarto careo, sufrirá cambios. Por un lado, la citación con la Rojita de Francés y de Iván Azón. Además, Germán Valera ha arrastrado molestias a lo largo de la semana. “En el caso de Germán, tiene un golpe del otro día. Le hemos controlado los entrenamientos por las molestias que tenía, pero en condiciones normales estará disponible para el partido. En cuanto a los centrales, tenemos dos (como alternativas a la baja de Francés). Los dos son muy fiables. Uno lo conocemos bien (Lluís) y compite muy bien. En el caso de Mou, es un chico con unas condiciones tremendas. Estamos muy tranquilos porque sabemos que estas cosas ocurren. Arriba, igual (como alternativas a Azón). Una de las cosas que dije de la plantilla cuando se confeccionó, es la polivalencia de muchos jugadores. Maikel, Manu o Mollejo pueden jugar en una posición o en otra, además de los delanteros como Sergi o como Pau, que en condiciones normales, ante la ausencia de Azón, también va a viajar con nosotros. Alguno de ellos seguro que sale”, apuntó.

Además de nombres, también podría haber cambios en el sistema de juego. “Es dar información que no quiero dar. Yo tengo claro lo que quiero hacer. Creo que la idea de partido la tenemos todos muy clara. Más de ahí, prefiero no dar información al rival”, advirtió.

Una de los puntos fuertes de este Zaragoza reside en su fortaleza defensiva. “Es fundamental que se juegue sencillo. En zonas defensivas, hay que jugar fácil, no hay que complicarse. Queremos ser un equipo serio que conceda poco. Esa es la base de los resultados que estamos obteniendo. Faltan dos sesiones de entrenamiento, pero el once lo tengo en la cabeza. En condiciones normales, el once lo tengo claro”, explicó.

Ciertamente, el Real Zaragoza pinta bien y parece un claro candidato este año, aunque el técnico advirtió de las dificultades que aguardan. “Tenemos mejor plantilla que el año pasado. Para eso trabajamos. Todo lo demás es prematuro. El domingo jugamos ante un rival con una plantilla excelente, y sin embargo su inicio a nivel de puntos no ha sido bueno. El Cartagena tiene una plantilla muy buena, se ha reforzado muy bien. Cualquier juicio ahora es prematuro. Creo que vamos a hacer una buena temporada, pero hay muy buenos rivales”, verbalizó.

La trascendencia de las ausencias también fue analizada por Escribá. “En Segunda, siendo una liga muy profesional, debería pararse cuando hay competición de selecciones. En Segunda inglesa se para. Aquí se debería poner alguna jornada más intersemanal. Pese a esto, me preocupan menos las bajas que el año pasado. Además, es una alegría por ellos (por Francés y Azón), porque su rendimiento individual les lleva a ser convocados. Ahora tenemos más jugadores detrás. Jugadores que tienen menos minutos pueden aparecer. Tenemos gente muy preparada para sustituir a estos jugadores Lluís rindió muy bien la pasada temporada”, recordó.

Escribá también desmenuzó el rival. “El Cartagena tiene muy buen equipo. Tiene menos puntos de los que merece. Ha perdido todos los partidos por la mínima. He tenido opciones con rivales tan difíciles como el Levante. El otro día hizo una gran segunda parte. Es un equipo complicado. Queremos dar continuidad a lo que estamos haciendo. Tenemos que equivocarnos poco y confiar en nuestra pegada. Hay que generar lo suficiente para seguir marcando”, declaró.

El momento de efervescencia que vive el zaragocismo también llega al vestuario, aunque Escribá no baja la guardia. “El número de abonados es extraordinario, Demuestra el apoyo que hay detrás. El filtro que llega al vestuario es muy bueno. Es un equipo maduro aunque joven, saben lo que es llevar este escudo. Pero no damos más importancia de lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que mirar hacia adelante. Su bajamos un uno por ciento, nos puede ganar cualquiera”, expuso.

El técnico también tuvo palabras para el crecimiento de Francés. “Francés apareció muy joven. Se generaron unas expectativas. Si no estás al nivel máximo, puede ser hasta malo. Le pasó el año pasado: su rendimiento también era bueno. Este año está muy centrado en la competición, muy metido y rindiendo fenomenal. Hizo una pretemporada estupenda, libre de lesiones. También aporta a balón parado. Sin ser un jugador grande, resuelve bien. Defensivamente, está muy concentrado. Tengo relación directa con el seleccionador. Sé que cuentan con él”, reiteró.

En cierto modo, el arranque del Zaragoza se asemeja al del Elche que saltó a Primera con Escribá hace una década. No obstante, prefirió centrarse en metas a más corto plazo. “Es muy pronto aún. Esto es larguísimo. No se le puede dar más importante a que hemos empezado muy bien. Detrás allí y aquí hay una gran afición. Aquello es pasado muy bonito, pero solo me preocupa el siguiente partido. Pensar más allá sería equivocarnos”, concluyó.