Horario y dónde ver el partido entre el Real Zaragoza y el Cartagena

El Real Zaragoza defiende liderato en Cartagena. El equipo de Fran Escribá visita tierras murcianas en su segundo partido a domicilio de la temporada. Juega contra un equipo que ha sumado tres puntos en las cuatro primeras jornadas, y lo hace con bajas significativas que obligarán al técnico murciano a retocar su once base.

El conjunto aragonés quiere seguir mostrándose como un conjunto fiable. De momento, ha sumado cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas, un balance histórico que ha desatado la ilusión entre el zaragocismo. No obstante, no hay que perder de vista que alguno de estos encuentros el Real Zaragoza no ha sido superior a sus rivales en juego. Especialmente, en la visita a Tenerife, el único partido a domicilio jugado hasta el momento. Para seguir con la racha triunfal, el conjunto aragonés deberá mejorar sus prestaciones fuera de La Romareda.

El técnico valenciano cuenta para este partido con dos bajas significativas, las de los canteranos Alejandro Francés e Iván Azón, concentrados con la selección española sub-21. Para suplir al central las opciones son Lluis López y Santiago Mouriño. De optar por el uruguayo, sería su debut con la camiseta blanquilla. Para ocupar el hueco de Azón el abanico se abre a Maikel Mesa (que adelantaría su posición y dejaría hueco atrás a Toni Moya), Víctor Mollejo, Sergi Enrich, Pau Sans... En cualquier caso, opciones fiables para sustituir con garantías a dos jugadores que se habían mostrado como fundamentales para el equipo.

Horario y dónde ver el partido Cartagena-Real Zaragoza

El encuentro entre el Cartagena y el Real Zaragoza, correspondiente a la quinta jornada de esta Segunda División, se juega este domingo a las 18.30 en el estadio Cartagonova. Se podrá seguir en un completo directo en heraldo.es, donde además se publicará la crónica del partido, las reacciones, los reportajes... En televisión, se emitirá por los operadores habituales de LaLiga Hypermotion.