Real Zaragoza, cantera de líder

El líder de la Segunda División tiene denominación de origen Aragón. El Real Zaragoza gobierna la categoría de plata, pero además lo hace con cinco titulares aragoneses. Y no solo eso, sino que han desarrollado prácticamente todo su ciclo futbolístico en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Nunca el genoma aragonés fue tan intenso en el primer equipo zaragocista. El triunfo total de la cantera es el triunfo del Real Zaragoza.

Importa el qué, mucho más después de una década en la sótano del fútbol español. Pero, en el caso del equipo del león, tampoco conviene pasar por encima el cómo: su liderato se sostiene, entre otras razones fundamentales, en el aporte de cinco canteranos: Nieto, Francés, Francho Serrano, Marc Aguado e Iván Azón.

El más veterano de la nomina de canteranos es Carlos Nieto, que, después de una trayectoria irregular, se ha asentado en el lateral izquierdo. Debutó hace una década con Víctor Muñoz. Después, bajó al filial, parecía que sí, luego parecía que no, y ahora dota de solidez al flanco izquierdo de la defensa. Ha jugado los 360 minutos de liga que llevamos consumidos.

Y es que, Fran Escribá ha repetido alineación en tres de los cuatro partidos que llevamos disputados. En el cuarto, el del pasado fin de semana ante el Eldense, Germán Valera entró de inicio en lugar de Toni Moya. Por tanto, también ha jugado todos los minutos Alejandro Francés, ahora convocado por la selección española sub 21, de la que es capitán. Incluso ha entrenado ya con la absoluta. Su progresión, después de una temporada complicada, constituye una de las fortalezas de este Zaragoza líder con cantera líder.

Otro de los valores emergentes es Marc Aguado, cerebro de este Zaragoza que mira con los ojos bien abiertos. El hijo de Xavi Aguado ya es algo más que el hijo de Xavi Aguado. El nombre de su padre nos remite a un pasado esencial en la historia del club aragonés. El nombre del hijo (reitero: ya es algo más que el hijo…) nos remite al presente y futuro de un Zaragoza dispuesto a regresar al territorio que le pertenece, la Primera División. Marc Aguado ha tomado la batuta de este Zaragoza firme que tan bien ha iniciado el curso.

Francho Serrano también regresa por sus fueros. Por momentos, parecía que solo rendía con Iván Martínez, el técnico que lo llevó a la cima con el Zaragoza juvenil y el que apostó por él de forma decidida en su corto itinerario en el primer equipo. Participa en el juego, ofrece soluciones, tácticamente es de lo mejorcito del equipo. Francho vuelve a sumar en un Zaragoza que no deja de sumar.

En esta historia de canteranos con un rol dominante en el primer equipo del Zaragoza, es obligado referirse a técnicos como Ramón Lozano o Javier Garcés, los hombres que con su saber, con su hacer y con su zaragocismo han sostenido y sostienen junto a Emilio Larraz a este Zaragoza que por tantos apuros ha pasado en la última década. Que sin un duro su cantera se codee todos los años con las mejores canteras de España, que por supuesto multiplican por mucho el presupuesto del club aragonés, además de un hecho casi milagroso, refleja el fantástico trabajo que se viene desarrollando en el fútbol de formación zaragocista, en la Ciudad Deportiva. Porque, no son solo cinco canteranos, sino cinco canteranos captados en su mayoría en edad alevín y formados en el laboratorio zaragocista.

El mayor y el mejor exponente es el ariete Iván Azón. El Real Zaragoza lo esperó más de un año cuando tuvo que parar en pleno crecimiento físico con 13 años. Un día, en cadetes, Quique Falcón dijo que tenía un punta que por fin jugaba el espacio. Quizá se veía en él Falcón, uno de los últimos artilleros de entidad del fútbol regional aragonés (fue pichichi nacional con el Fraga con medio centenar de goles). Otros técnicos tenían dudas, hasta que Ramón Lozano lo etiquetó con la exclusiva vitola de ‘proyecto de club’. Decirlo ahora es muy fácil. Afirmarlo cuando era cadete, era mucho más complicado...

Hay otras canteras que fichan de aquí, que fichan de allá. Ya saben, canteras hechas con piedras de importación. Además, suelen ser futbolistas de presente, auténtica aberración en un fútbol de formación que siempre debe ser programado con perspectiva de futuro. Los futbolistas de presente aseguran títulos en infantiles, en cadetes… No es demasiado complicado ser campeón en esa edad fichando a los más altos, a los más fuertes. Ramón Lozano, no. Ramón Lozano, desde su puesto de director de cantera, siempre ha apostado por el futbolista de futuro. De ahí que el Zaragoza tenga ahora cinco titulares acunados en su camita. Qué mejor ejemplo que Iván Azón, esperando a que se terminara de llenar su cuerpo inextinguible. El ariete de la sub 21 española y de un Real Zaragoza con marchamo de Primera.