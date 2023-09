Fran Escribá: "El vestuario está como soy yo, muy tranquilo"

A Fran Escribá no hay partido ni victoria que le haga salirse de su discurso. Los cuatro triunfos consecutivos de su equipo, flamante líder de Segunda con pleno de 12 puntos, no varían el mensaje, cauto y prudente, que acostumbra a enviar cada vez que se sienta frente a un micrófono. "El vestuario está como soy yo, muy tranquilo", resumió el entrenador del Real Zaragoza tras vencer al Eldense, que insistió: "No hemos hecho absolutamente nada".

No es la primera vez que Escribá verbaliza estas cinco palabras. Seguramente, tampoco será la última, porque el técnico aboga constantemente por mantener la calma dentro del vestuario, mientras la afición festeja este extraordinario e intachable inicio de competición.

"Esto es para ellos, yo estoy encantado y agradezco muchísimo el apoyo. Generelo, que lleva más años aquí, dice que este ambiente le ha costado verlo, que es más propio de situaciones de ‘play off’, ascensos... Estamos encantados, pero no hemos hecho nada más que tener un buen inicio", señaló Escribá.

El preparador consideró que tiene "muchísimo mérito" el arranque de su plantilla. Un equipo que, como ya ocurrió la pasada jornada en Tenerife, "supo sufrir" y aguantar las acometidas del rival. "Ha sido un encuentro más difícil de lo que parece. Los chicos tienen muchísimo mérito porque es una victoria muy merecida y valiosa", resumió.

En su comparecencia, Escribá tuvo palabras para Germán Valera, uno de los protagonistas de la tarde, que estrenó titularidad en el costado derecho. "Estoy contento con él. Le faltó continuidad, pero cuando apareció fue bueno. Ha entrenado muy bien en la pretemporada, pero sin competir. En el descanso dijo que no sabía si iba a aguantar y lo teníamos previsto (sustituirle). Me gusta que futbolistas como él o Bermejo empiecen a coger ritmo", señaló el entrenador.

Sobre el sistema utilizado, Escribá se refirió a las figuras de Aguado, Francho, Moya y Grau. "Tengo cuatro centrocampistas que me encantan. Tener a Marc y Francho era tener uno de más control y otro de percusión en ataque. Con Jaume no quería arriesgarme y juntar a dos iguales. Quería más ritmo con Toni Moya. Estoy encantado con este problema", finalizó.