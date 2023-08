Ferrol y Mirandés no logran desbancar al Real Zaragoza del liderato

El Real Zaragoza, con 6 puntos, 3 goles a favor y 0 en contra, sigue líder, primer clasificado, cuando a la jornada 2 de liga solo le resta la parte de esta estación que se juega el lunes. Ese pleno de suma de puntos, con ese diferencial goleador de +3, no hay quien lo mejore. Los que podían hacerlo, han ido fallando uno tras otro.

Este domingo, los aspirantes a desbancar a los zaragocistas de lo más alto de la tabla eran el Racing de Ferrol y el Mirandés. Y los dos erraron en sus intentos. Los gallegos, nuevos en la división tras ascender de Primera RFEF, solo empataron, 1-1, en su visita a Oviedo. No lograron ganar (necesitaban hacerlo, además, por más de dos goles de diferencia). Y el Mirandés, que partió como primer clasificado tras el debut de la semana pasada, donde le endosó un sonoro 4-0 al Alcorcón, recibió esta tarde dominical un correctivo parecido en su viaje a Gijón, donde el Sporting le venció por 3-0.

El sábado ya había fallado su tiro para auparse a la cima de la tabla el Racing de Santander, que perdió 2-0 en lugar de ganar en Barcelona al Espanyol, como necesitaba para ser líder. El viernes, junto al Real Zaragoza, el Andorra fue el segundo equipo (y por ahora único) que hizo tacada de dos victorias enlazadas, pero su 'golaverage' de 4 goles a favor y 2 en contra (+2) es peor que el de los aragoneses, así que son segundos.

Ya solo quedan dos equipos con posibilidades de acabar en el primer escalón de la clasificación el lunes por a noche: el Eldense, que visita el campo del Villarreal B; y el Tenerife, que jugará en El Alcoraz frente al Huesca.

Ambos, que ganaron 1-0 en sus primeros partidos del curso, además de volver a vencer han de hacerlo por más de dos goles. De no ser así en, al menos, uno de los casos, el Real Zaragoza acabará la jornada 2 en primera posición. Algo que se asume como anecdótico, accidental y puntual en un hito tan temprano de la larga carrera de la liga. Pero que, viniendo de donde se viene, de un trienio de calvario y de una década concatenada en Segunda División, es una feliz novedad digna de subrayarse y, por qué no, celebrarse. No han entrado muchas de estas circunstancias en docena desde que los zaragocistas cayeron en 2013 de la élite a este infierno de plata. Es más, no ha entrado ninguna.