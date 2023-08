La Liga inscribe a Mouriño y a Lecoeuche con el Real Zaragoza

Santiago Mouriño, nuevo defensa central uruguayo del Real Zaragoza, podrá debutar en la noche de este viernes en La Romareda frente al Real Valladolid en el partido de la jornada 2 de la liga 23-24. La Liga ha diligenciado su ficha pasado el mediodía, nueve horas antes del partido, y Fran Escribá lo podrá utilizar ya sin problemas legales si así lo considera.

Una hora más tarde, después de cierta incertidumbre, también ha llevado a cabo la incripción del lateral zurdo francés Quentin Lecoeuche, fichado a principios de julio. No ocurrió así la semana pasada, cuando todas las nuevas incorporaciones a la plantilla zaragocista entraron correctamente en la ventanilla corresponiente del ente que gobierna el negocio futbolístico nacional. Por fin, Lecoeuche ya está asimismo apto para debutar con el Real Zaragoza cuando sea menester.

Mouriño, que ha elegido el dorsal número 15 entre los que aún quedan libres entre los 25 de la primera plantilla profesional (el 2, el 4, el 16, el 19, el 20 y el 25), está ya en disposición de tener sus primeros minutos como futbolista del Real Zaragoza, tal y como reseñó Escribá en la rueda de prensa previa al duelo con los castellanos. El charrúa viene de completar toda la pretemporada con el Atlético de Madrid, con el que ha trabajado a las órdenes de Diego Pablo 'Cholo' Simeone en las giras por Asia y América de los rojiblancos, llegando a jugar minutos de calidad en los partidos frente al League Korea, el Manchester City, la Real Sociedad y el Sevilla en los ensayos estivales.

Por su parte, Lecoeuche, que llegó desde el Valencienes de la Segunda División francesa aquejado de una fascitis plantar en un pie, no ha participado apenas en los entrenamientos del equipo aragonés durante julio y agosto y, por ese motivo, se perdió también la concentración en San Pedro del Pinatar (Murcia) y todos los amistosos de preparación anteriores al comienzo liguero. Entre esto y la no inscripción, el francés, de 29 años, no estuvo en la citación frente al Villarreal B.

Una vez solucionado este inconveniente burocrático en La Liga, el lateral francés ya podrá ser incluido por Escribá entre los citados para la jornada 2 frente al Valladolid. Y, en el caso de que surgiera cualquier eventualidad con Nieto, el titular en el lateral zurdo por el momento, ya tendrá a su suplente natural.