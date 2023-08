Fran Escribá: "El Valladolid no es un equipo cualquiera"

Apenas se ha jugado un partido en el actual ejercicio liguero en Segunda División, pero este Real Zaragoza pinta bien. No obstante, dentro del optimismo que gravita sobre el club aragonés, el técnico Fran Escribá advirtió de las dificultades que aguardan de inmediato, con la visita este viernes a La Romareda del Real Valladolid, un recién descendido de la Primera División. “Estamos preparados para ganar cualquiera de los 42 partidos, pero cualquiera te puede ganar. Y mañana no es un equipo cualquiera. Es uno de los grandes equipos de la competición. El año pasado estuvo fuera de descenso casi toda la Liga. Solo cayó al final de la Liga. Es un partido para estar muy concentrados. Si ganamos, estaremos muy contentos”, se arrancó Escribá.

El técnico argumentó su recelo acerca del conjunto pucelano. “Es uno de esos tres equipos que el objetivo tiene que ser el ascenso. Mantiene gente de la temporada pasada, gente con una carrera amplia en Primera División. Se han reforzado bien. Todavía pueden tener alguna salida y sobre todo bastantes entradas. Probablemente, el Valladolid que nos vamos a encontrar cambie en las próximas jornadas y, sobre todo, en la segunda vuelta. Vi el partido del Sporting y es un equipo con mucho nivel. Tiene jugadores de mucha categoría. Es verdad que a última hora, con el 2-0, bajaron el ritmo. Es un equipo muy peligroso. Para nosotros es una prueba buenísima de lo que va a ser la categoría”, insistió.

"Vamos a proponer ante un equipo que también quiere proponer. La gente va a responder. Es un partido de Segunda División con clubes de Primera"

En cualquier caso, dentro de la euforia en que parece instalado el zaragocismo, Escribá quisó enfatizar la trascendencia del encuentro ante los castellanos. “El Valladolid tiene bandas muy explosivas, variantes de juego distintas al Villarreal. Jugadores por fuera de velocidad y calidad por dentro. Nos van a hacer un partido muy difícil. Queremos sentirnos dominadores de los partidos. Nuestra idea no es ser un equipo metido atrás. Vamos a proponer ante un equipo que también quiere proponer. La gente va a responder. Es un partido de Segunda División con clubes de Primera”, consideró.

Después de los tres puntos capturados ante el Villarreal B, Escribá transmitió el estado de la plantilla. “Están todos bien. Es verdad que hubo un par de jugadores con algo de fiebre. Ayer entrenaron bien todos, y pensamos que todos estarán disponibles. Buscamos el mejor once. Luego en la temporada, sobre todo en Segunda, suele haber momentos en que hay opciones para todos, pero no puedes pensar en dar minutos para todos. Lo que quieres es pensar en los mejores. La plantilla no es elevada en cuanto a número, pero lo que hemos aumentado es la calidad de los jugadores. Hay más variantes. Hay veces que tienes 25 y te sirven 14; ahora nos sirven todos”, detalló.

Ciertamente, el plantel se ha enriquecido con las incorporaciones. El último en llegar ha sido Mourinho. “Ahora tenemos cuatro centrales de nivel. Hemos conseguido el central que queríamos. Nos da parte de lo que necesitamos en la posición. Es un jugador muy físico, además juega bien. Reúne todas las características que buscábamos en un central. Ahora es acoplarse al equipo. Viene de entrenar un mes en España con un gran equipo, está con muy buen ritmo y con ganas de aportar. Tenemos una semana más de trabajo. Germán Valera, Bermejo, Mollejo, gente que puede trabajar en banda, ha tenido una semana más de trabajo”, apuntó, para luego atreverse a pintar un esquema. “Quedamos satisfechos de lo que vimos el otro día, pero también cuando cambiamos a un 4-4-2 más clásicos. Buscamos tener más opciones, no ser un equipo previsible que se sepa a qué juega. Podemos adelantar a Maikel en el momento que nos apetezca. Más allá de allí, no me gusta adelantar lo que vamos a hacer”, bosquejó.

No obstante, el equipo, pese a su buen aspecto, no está cerrado totalmente. “Yo estoy muy contento con el mercado. Hemos tenido un mercado tranquilo. Se firmó gente antes de comenzar la pretemporada, se firmó gente con la pretemporada iniciada. Hemos tenido dos incorporaciones. Hemos tenido paciencia hasta dar con los jugadores que queríamos. Si vienen jugadores, bien; pero si no vienen tenemos una plantilla compensada.

El posible (incluso probable) regreso de Bebé está sobre la mesa, igual que la baja de Manu Molina. “Pertenece a otro club. Le queremos mucho porque el año pasado nos aportó mucho, y no solo dentro del campo. Fuera del campo, su personalidad, su alegría nos vino muy bien. Le deseamos lo mejor. Si es en el Rayo, muy bien; y si viene aquí, estaríamos encantados. Pero no es un futbolista nuestro y no voy a opinar. Tenemos seis fichas disponibles. Fichas hay. No es la idea, pero si el mercado nos pusiera un jugador para dar el salto, Cordero lo intentaría. Peor no es la idea. Respecto a Molina, se habló con él y se dijo que no se contaba. Su comportamiento es excepcional, de los más queridos en el grupo. Nos da calidad a los entrenamientos. Le vamos a ayudar lo que podamos. Sería una lástima que está aquí sin contar, con un jugador de su calidad”, concluyó.