Mouriño: "Quiero progresar y por eso vine para acá, al Real Zaragoza"

Mouriño. Tiene apellido de entrenador portugués de tronío, pero se trata del jovencísimo central uruguayo que encarna al undécimo fichaje del Real Zaragoza. Había optimismo, satisfacción, en la sala de prensa de La Romareda pasado el mediodía de este miércoles. Santiago Mouriño es el undécimo fichaje, decíamos. Undécimo es número ordinal. Los números ordinales ordenan, igual que los cardinales cuentan. Todo el mundo es consciente de que su rol, de que la trascendencia que se intuye en el juego del equipo, será muy superior al tardano orden en que se ha incorporado al equipo del león rampante.

Tanto Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, como Juan Carlos Cordero, director deportivo, mostraron sin dudar la enorme satisfacción por la incorporación concretada. “Estamos convencidos del rendimiento que puede ofrecer. Tengo que agradecer la sencillez de las conversaciones. Creemos que podemos hacer grandes cosas junto. Bienvenido”, verbalizó.

Cordero aportó más datos y razones sobre la incorporación de Mourinho. Desde luego, su lectura del nuevo prospecto del jugador zaragocista anuncia lo mejor. “Presentamos a Santiago Mouriño, que viene cedido del Atlético de Madrid. Tiene un gran potencial de presente y de futuro. Gran fortaleza física, buena salida de balón, buena estructura física, personalidad, de hecho ha sido comprado por un gran club como el Atlético de Madrid. Tenemos la fortuna de que lo podemos tener cedido una temporada. Sin duda, un paso importante en la construcción del equipo”, aseguró Cordero.

Además, subrayó que llega en buen estado de forma. “El jugador llega con la temporada empezada. El jugador ha hecho todos los entrenamientos, ha participado en partidos amistosos, su estado físico es óptimo y está a disposición del entrenador cuando el técnico lo crea oportuno. A partir de ahí, Santiago se tiene que acoplar al sistema de juego del entrenador. Su estado físico le va a acelerar el proceso. Ya lleva unos entrenamientos con Escribá”, dijo el director deportivo.

Tras los preámbulos, habló el protagonista, que llega convencido a la capital aragonesa. “No hay mucho que pensar cuando te llama un club histórico. Me convenció el proyecto. Quiero progresar y por eso vine para acá, al Real Zaragoza”, se arrancó.

El joven central llega a punto. “Hice los entrenamientos, estoy en buena forma física y estoy a disposición del entrenador. No sé si voy a ir convocado para el partido del viernes. Creo que tengo un buen porte físico, buena salida de atrás con balón, buen saltabilidad, pero siempre hay algo que mejorar. Técnicamente puedo mejorar y todavía amoldarme al equipo”, continuó.

La acogida en el colectivo zaragocista ha sido muy buena. “Los compañeros me acoplaron bien al grupo. Todos se acercan. Me estoy adaptando muy bien. Hay un buen equipo para pelear este año”, enfatizó, para luego considerar como sana la competencia. “Hay muy buena competencia en los centrales. Yo vengo a sumar donde me toque. He hablado con ellos. Me dieron la bienvenida y se pusieron a mi disposición”, reiteró.

Mouriño presenció el estreno victorioso del nuevo curso. “Vi al equipo muy bien frente al Villarreal. Los primeros minutos fueron de mucha tensión. Cuando fue pasando el partido, el equipo se empezó a soltar de forma individual y global. Hay muy buen equipo y muy buena plantilla. Creo que me estoy adaptando bien. Pensaba que me iba a costar más”, consideró.

Además, el nuevo fichaje es consciente de la euforia que gravita sobre el zaragocismo. “La gente te demuestra en los comentarios cómo está. Creo que tenemos que ir partido a partido, no apurarnos y estar convencidos de lo que hacemos”, concluyó.