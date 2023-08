La SD Huesca, a la espera de más salidas para acometer los últimos fichajes

Las dos últimas semanas del mercado veraniego, que se cerrará en la medianoche del 1 de septiembre, van a ser de “mucho movimiento” entre los clubes españoles en general y en la SD Huesca en particular, con el objetivo de terminar de dar forma a una plantilla en la que se esperan más salidas y llegadas y en la que se detectan algunas posiciones más desprotegidas, como la delantera. De hecho, lo primero y condición sine qua non para que se produzcan fichajes es que se produzcan más bajas que se sumen a las 13 en lo que va de verano. Se espera vender a Andrei Ratiu y una solución inminente al atasco burocrático que ha ralentizado el regreso de Kento Hashimoto.

Así lo ha señalado este miércoles el director deportivo, Ángel Martín González, en la presentación del centrocampista Álex Balboa. Sigue trabajando con la premisa de aliviar masa salarial para que las cuentas cuadren. Por ello, y por lógica, “si hay salidas lo normal es traer un jugador para compensar esa baja. Si no salen futbolistas es difícil traer otros, hay que hacer hueco primero”. El último en hacerlo ha sido el delantero José Ángel Carrillo; en general, “todo lo que ha salido y ha generado que tengamos un poco más de dinero ha ayudado. Lo agradecemos, y Carrillo ha encontrado un buen equipo para competir a buen nivel” en el Real Murcia de Primera RFEF.

Los movimientos tomarán velocidad de ahora en adelante, pues ha comenzado la competición y es entonces cuando “llegan los nervios y las situaciones críticas” entre aquellos equipos que detectan lagunas en sus plantillas y aquellos futbolistas que se ven sin hueco en sus equipos. Todo ello, en un contexto en el que compaginar partidos y fichajes “no tiene ningún sentido”: “Estamos todos los países igual, no va a cerrar España. Tenemos que aceptarlo y trabajar de la misma manera. El mercado es suficientemente largo, llevamos así desde que acabó la liga y está todo moviéndose. Seguramente se movería con más dinámica”.

Martín González considera que la SD Huesca dispone de “alguna posición más débil que tratamos de compensar.” Ante el Burgos, “el equipo dio una imagen seria, con un poco más de balón y de llegada. No creo que haya una necesidad imperiosa, pero lo vamos a intentar”. Son días en los que “hay cosas que parecen imposibles y se producen y otras factibles que se caen. Trabajamos para abrir espacio en la plantilla”.

Es lo que sucede por Ratiu, con quien “parece que había una opción muy real y ahora tiene otra importante y bonita para que se vaya. Si se tiene que quedar será uno más y un futbolista importante, pero la idea de todos es que salga: de club, jugador y representante”. El internacional rumano se encontraba cerca del Rayo Vallecano, y el club espera hacer caja mediante un traspaso después de que hace dos años comprase el 50% de sus derechos federativos al Villarreal. Su destino parece fijado a un primera división.

Otras de las cuestiones que se esperan cerrar pronto es la del pivote Kento Hashimoto. En las próximas horas se van a acelerar y concluir los trámites burocráticos para que se rubrique su contrato con el club oscense y pueda volar de inmediato hacia España. “Le echamos de menos”, ha reconocido Martín González, pues el centro del campo cuenta con tres jugadores y el cuarto será el nipón, con características diferentes a las de Óscar Sielva, Iker Kortajarena y Álex Balboa.

Martín González no ha dado detalles sobre la situación de jugadores como Abou Kanté o Patrick Soko, y tampoco se ha tomado una decisión definitiva no hay con los canteranos Manu Rico o Diego Aznar pese a que “alguno ha contado con alguna oferta importante”. El director deportivo ha trasladado a la afición el mensaje de que “vamos a competir, espero que cuando acaben los partidos la gente se sienta orgullosa. Si es así, no se le podrá pedir más, yojalá se alcance una zona más motivante. El objetivo único son los 50 puntos y a partir de ahí veremos dónde llegamos”.