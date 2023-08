Los aficionados de Millonarios toman Zaragoza: "No podíamos faltar"

La afición es el principal activo de cualquier equipo. Más aún en Colombia, donde todo se vive “con pasión y fervor”, según han explicado este jueves los seguidores del Millonarios, el rival esta noche del Real Zaragoza en una nueva edición del Trofeo Ciudad de Zaragoza ‘Memorial Carlos Lapetra’. A la amplia colonia de ciudadanos de ese país que residen en la Comunidad, se han sumado cientos de hinchas que se han desplazado desde diferentes puntos del panorama nacional para presenciar en directo en partido.

“Nosotros Hemos venido desde Madrid”, indica Kevin, quien ha viajado junto a Kimberly, su novia, “para disfrutar de una experiencia inolvidable”. “Vamos a vivir el partido con mucha emoción. Millonarios es el actual campeón de Latinoamérica, y seguro que vemos un gran partido esta noche en La Romareda. No podíamos faltar”, anuncia.

“Millonarios es el equipo más grande. Y estando en Madrid, no podíamos desaprovechar la oportunidad de venir aquí para verle en directo. Los hinchas de Millonarios estamos por todos los lugares del mundo. Es una alegría que hayan venido a jugar a Zaragoza y que podamos ver a los jugadores de cerca. Es un equipo único, el más grande”, advierte Kevin sin disimular su emoción.

“A mí me encanta el fútbol”, interviene Kimberly, quien recuerda que “Colombia es un país muy futbolero”, y además “muy apasionado”. “Seguro que disfrutamos muchísimo del partido ante el Zaragoza. La pasión por Millonarios es única en el mundo, no hay nada comparable. Es el equipo más grande del planeta”, indica.

El equipo colombiano Millonarios FC estará sobre el césped de La Romareda para medirse al anfitrión Real Zaragoza en el LI Trofeo Ciudad de Zaragoza-Carlos Lapetra

“Sabemos que el Real Zaragoza es un gran equipo. Está empezando ahora la pretemporada, pero no nos lo pondrá fácil. Sin embargo, ganará seguro Millonarios, porque es el mejor y porque va a tenernos a nosotros empujando desde la grada”, señala Kimberly.

“Yo también he venido desde Madrid”, afirma David Montoya, quien se ha desplazado “con muchísimos amigos” a la capital aragonesa, “únicamente para ver el partido”. “Hemos llenado tres autobuses. Ver jugar a Millonarios es una pasión, una felicidad imposible de describir. Sin duda que el viaje merece la pena. Es el reciente campeón de Colombia”, insiste.

“Del Zaragoza sé que es un gran equipo, un histórico del fútbol español. Ahora está en la segunda categoría, pero seguro que pronto regresa donde merece. Por su trayectoria tiene que estar en Primera. Aun con todo, yo espero que Millonarios logre sacar el resultado, que gane. Ya sé que sólo es un amistoso, pero Millonarios tiene que ganar siempre. Estamos aquí para alentar a nuestro equipo, para que nuestros jugadores sepan que nunca estarán solos”, sostiene David.

El mismo discurso presenta Miguel Hernández, que también ha llegado a Zaragoza desde la capital española. “He venido en autobús desde Madrid. Llevo cinco años viviendo en España, y son cinco años sin poder ver a Millonarios en directo. Es algo que echo muchísimo de menos. Sigo sus partidos desde la distancia, por televisión, a las cuatro o cinco de la mañana, pero no es lo mismo que estar en el campo”, explica.

Por ello, su presencia en La Romareda era ineludible. “Ahora que juega en Zaragoza, cerquita de Madrid, tenía que venir a ver el partido en directo. No me hubiera perdonado no hacerlo. Es un amistoso, pero seguro que disfrutamos mucho del partido. Se enfrenta con el Zaragoza, un equipo de mucha tradición. Además, es un conjunto con el que compartimos los colores, por lo que nos resulta simpático”, confiesa.