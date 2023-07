Maikel Mesa: "El vestuario del Real Zaragoza es un espectáculo, esto pinta bien"

Maikel Mesa debutó con gol con el Real Zaragoza. Siempre es un buen presagio cuando esto sucede. Lo hizo en el primer amistoso de este verano, en la tarde tórrida del miércoles frente al RZA Aragón en la Ciudad Deportiva (victoria por 3-0). El mediapunta tinerfeño dejó al final del partido algunas valoraciones dignas de reseña, sobre todo en tiempos de manifestaciones a cuentagotas desde los equipos de fútbol profesional.

De todos los nuevos fichajes que tuvieron sus primeros minutos con la camiseta blanquilla (junto a él, también Moya, Bakis y Aguado, no así el tocado Lecoeuche), Mesa fue el que más renta le sacó al anecdótico duelo con el Aragón gracias a su tanto, el tercero de la cuenta del equipo. "Siempre es importante empezar una andadura marcando un gol. Son buenas sensaciones. Además, yo digo que siempre pareces peor futbolista en la pretemporada que lo que al final eres durante la liga", indicó con una curiosa tesis basada en la larga experiencia acumulada en más de una década como profesional en diversos equipos.

El canario sabe de pretemporadas, de cambios de proyectos, de veranos buenos y veranos menos buenos. Ha vivido experiencias similares en el Osasuna, Racing Ferrol, Mirandés, Tarragona, Las Palmas y Albacete (en dos épocas diferentes). Se le pidió una valoración a bote pronto del equipo y el entorno que se está encontrando en Zaragoza, adonde ha llegado con 32 años, en plena madurez como futbolista. "En el apartado futbolístico, hay que esperar y ya se irá viendo. Hablo en lo personal, en lo humano: este es un grupo espectacular, con chavales muy jóvenes, con hambre, con calidad. Si a esto se le suma luego que se empiezan a dar los resultados, va a ir fenomenal. Lo importante es empezar bien en el vestuario y eso, ahora mismo, es un espectáculo. Estoy seguro de que esto pinta bien", dijo con convencimiento.

Mesa ha llegado al equipo como veterano con galones. Un tipo reconocido en la categoría, respetado y admirado por todo el mundo. "Ya, por edad, me toca (entre sonrisas). Tengo que asumir que tengo ya 32. Estoy contento porque vengo a un sitio que me apetecía muchísimo. Y vengo a ayudar", apuntó con humildad.

Maikel Mesa asomó en un principio como enganche, como mediapunta, por detrás de Azón, en un dibujo táctico de Escribá basado en el 4-2-3-1. Será una opción a manejar durante el año. "Me adapto a bastantes posiciones del medio campo y, de entrada, me ha tocado hacerlo más arriba. Yo ahí me encuentro cómodo y he trabajado con Iván Azón muy bien. Estoy adaptándome a lo que quiere el entrenador de mí.

Sobre la figura de Fran Escribá, el entrenador zaragocista que ha apostado por su contratación a pies juntillas, Mesa también dejó su evaluación. "Es un hombre de fútbol. Sabe de esto. Es una persona muy serena, que tiene las ideas muy claras. Hacía tiempo que no tenía una pretemporada así, con un trabajo físico muy exigente. Contar con un entrenador así en un equipo es un lujo", concluyó con verbo fácil y certero el lagunero, el nuevo '11' de la plantilla blanquilla.