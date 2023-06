José María Giménez: "El Real Zaragoza nos planteó un convenio que nosotros no podemos firmar"

Los comunicados del Real Zaragoza y del Ayuntamiento de Boltaña evidencian una fractura.

Sí, claro. El Real Zaragoza planteó una serie de condicionantes para venir y nosotros no los aceptamos. El Ayuntamiento de Boltaña no puede asumir un convenio que se nos plantea por el club y que, según el secretario municipal, no tiene sostén legal.

Se refiere a comprometerse a pagar la posible anulación de la reserva del hotel si el Real Zaragoza no estuviera conforme con el estado del campo.

Sí. Nosotros no podemos firmar eso. No sabemos cuánto es el importe, lo que se nos está pidiendo si ellos deciden a última hora no venir, decisión que iba a depender de una comisión conformada solo por personas del Real Zaragoza, sin presencia nuestra. No tenemos dotación presupuestaria para un gasto así. No podemos pagar gastos de hotel por alojamiento a nadie.

¿Cómo está el campo de fútbol?

El campo está muy bien.

El Real Zaragoza no lo ve así.

Los jardineros de la empresa que lleva también el mantenimiento de La Romareda y la Ciudad Deportiva, que están trabajando aquí hace unos días con un presupuesto de adecuación de 21.000 euros que paga el Ayuntamiento, dicen que está mejor que ningún año a estas alturas de campaña.

Ha habido problemas con el agua en los últimos meses, ¿no?

El 6 de mayo, cuando estuvieron por primera vez los miembros del Real Zaragoza viendo todo, había problemas con el pozo que sirve para regar la zona deportiva. Pero se les dijo que estábamos buscando soluciones. Una, conectar la acequia del riego de la zona. Y la otra, regar con agua de boca del pueblo. Entonces, en aquel momento, había falta de agua. Hoy ya no hay problema. El pozo está de nuevo en buen estado.

¿El campo hubiese estado bien el día que tenía previsto subir el Real Zaragoza?

Yo no tengo ninguna duda. Se están haciendo los trabajos que la empresa de mantenimiento hace cada año por estas fechas, poniendo tepes nuevos, abonando y aplicando arena de sílice.

¿La mejora sigue adelante a pesar de que el Real Zaragoza no va?

Naturalmente. Es un presupuesto que yo firmé días antes de las elecciones y se está ejecutando.

¿Cuál es su sensación ante esta decisión definitiva?.

Creo que el Real Zaragoza no pone en valor el gran esfuerzo que hace cada año el Ayuntamiento de Boltaña por acogerlo en las mejores condiciones. Ellos sabrán lo que querían hacer desde un principio. Yo no puedo correr el riesgo de que el último día me digan que no les gusta cómo está el campo y que no vienen.

¿Cree que esta incidencia puede derivar en que el Real Zaragoza no vuelva a Boltaña?.

Posiblemente sea así. Pero esta será siempre su casa pese a todo.