El Real Zaragoza no irá a Boltaña a no estar garantizada la calidad del césped del campo

El Real Zaragoza no acudirá este verano de 2023 a Boltaña (Huesca) para llevar a cabo la habitual primera fase de la pretemporada en tierras del Pirineo Aragonés. Finalmente, el mal estado del césped del campo local de Villaboya, sede de los dobles entrenamientos diarios del equipo, a causa de un problema de suministro de agua por haberse secado el pozo que abastece la zona deportiva de la localidad sobrarbense, está en el fondo de esta decisión, que se lamenta en el seno del Real Zaragoza por ser un eslabón emblemático desde hace casi dos décadas en las fases preparatorias de cada precampaña.

Responsables del club zaragocista abordaron este lunes el asunto para tomar una determinación definitiva. Era la marca señalada en el calendario después de que hace tres semanas, desplazados in situ hasta Boltaña, viesen las condiciones en las que está el campo actualmente y conocieran el problema de gran calado que supone no disponer de agua para el riego y el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Por más que los responsables municipales de Boltaña, en corporación recién salida de las recientes elecciones (asunto que también ha retardado la decisión por motivos obvios), han mostrado su máximo interés en solucionar los inconvenientes evidentes que muestra el campo de Villaboya, el Real Zaragoza no considera tener las garantías suficientes de que, en 28 días -tiempo que restaría de haber dado el sí a la concentración este lunes-, el terreno de juego esté en un estado notable-sobresaliente, tal y como requiere un equipo profesional y pide Fran Escribá, el entrenador blanquillo. No puede arriesgarse a aceptar el plan, reservar las plazas de hotel y poner en marcha todo el dispositivo necesario para este tipo de estadías, y que el día anterior a acudir allí se concluya en que el césped de Villaboya no reúne los mínimos imprescindibles para trabajar allí sin alteraciones ni peligros para los futbolistas.

La sequía está detrás de esta decisión final del Real Zaragoza de suspender su estancia en Boltaña. La zona deportiva Boltaña, que está justo a lado de cauce del río Ara, se abastece de un pozo manantial que existe en las inmediaciones y que hace meses se secó, algo sin precedentes. El río, de alta montaña, no ha llevado durante el año los metros cúbicos de agua habituales en cada mes, según las estadísticas registradas, consecuencia de la falta de lluvias y, en este caso, también de la menor cantidad de nieve que se acumuló en invierno en los valles altos de Sobrarbe, por lo que la fase de deshielo ha sido minúscula.

El Real Zaragoza se ha comprometido a estudiar el año que viene el retorno a Boltaña, si todo vuelve a la normalidad que tuvo antes de esta incidencia que queda ya para la historia del club y de la propia población boltañesa.